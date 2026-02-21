Aseguran salón tras intoxicación de adolescentes en fiesta; investigan posible consumo de sustancias

Por la intoxicación de más de una decena de menores de edad, quienes habrían consumido alcohol y presuntas drogas, agentes ministeriales y corporaciones policiacas aseguraron el inmueble que ocupa un salón de fiestas, además de la búsqueda de los organizadores del evento social que se realizó en las vísperas en San Juan Bautista Tuxtepec, en la región Cuenca del Papaloapan.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que se inició de oficio una carpeta de investigación por corrupción de menores y delitos contra la salud; luego de los video publicados en redes sociales en los que se observa a varios menores de edad con síntomas de intoxicación.

De acuerdo con videos publicados en fuentes abiertas, se observa a varios menores de edad afuera del salón, quienes presentan afectaciones en la salud y tambalean en las escaleras del inmueble; “denuncias públicas señalan que presumiblemente facilitaron el consumo de diferentes sustancias ilícitas a los asistentes de este evento, entre quienes había menores de edad”, dijo.

El salón “Astorga” en Tuxtepec fue asegurado tras la intoxicación de más de una decena de menores durante la fiesta “Valentine’s Party”. Fiscalía de Oaxaca

Adelantó que las investigaciones se enfocan en identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables del evento denominado “Valentine’s Party”,en el establecimiento “Astorga”, en el municipio de Tuxtepec.

“De manera paralela, personal de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca lleva a cabo visitas a hospitales para brindar atención a las 14 víctimas y facilitar la presentación de denuncias formales”, asentó.

Subrayó que el aseguramiento desplegó a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, mientras la Fiscalía realiza visitas a diferentes hospitales públicos en búsqueda de las víctimas, para brindar atención integral y facilitar el proceso de denuncia.