“En la política urge relevo generacional”: Monreal

Con o sin reforma electoral, México requiere una renovación de su clase política en las Cámaras legislativas y en el liderazgo de los partidos, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

A tres días de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe al Congreso de la Unión su iniciativa sobre reforma electoral, y ante decenas de universitarios en el marco seminario de capacitación Los jóvenes no tan jóvenes legislando 2026, Monreal dijo que los políticos con más años deben pensar al retiro.

“México necesita una limpiada, una sacudida a los esquemas caducos de hacer política y de los políticos tradicionales.

“Nosotros somos una generación que ya debemos dejar la estafeta, yo así lo siento, que ya tenemos que, y me enfoco mucho a los jóvenes, porque digo, vamos a prepararnos para dejar nuestra responsabilidad, pero en los jóvenes, que les digo, ustedes van a tener que asumir la responsabilidad”, dijo Monreal.

Todos los partidos en sus dirigencias y en sus liderazgos en el Senado o en San Lázaro cuentan con políticos de larga data en la toma de decisiones.

Entre los políticos que llevan cerca de cuatro décadas en una curul o escaño o tomando las decisiones en sus institutos políticos están el propio Ricardo Monreal, de Morena, antes del PRI, PRD, MC y PT, con 40 años como regidor, diputado, senador y gobernador.

Dante Delgado Rannauro, también con más de 40 años como funcionario público, legislador, gobernador o dirigente partidista, actualmente es presidente de la Comisión de Procesos Internos de Movimiento Ciudadano.

Otras figuras políticas que destacan con cerca de 40 años en el ámbito político y legislativo son Alberto Anaya, quien fundó el Partido del Trabajo en 1990 y desde 1988 fue diputado, por lo que cuenta con más de 38 años en el ámbito político.

También desde 1988 como legisladora, dirigente del PRD y gobernadora de Zacatecas está la actual senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, con más de 40 años en distintos cargos políticos.

Con más de 35 años dedicado a la política desde que fue diputado local en 1991, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena; con cerca de tres décadas como presidente municipal, senador o diputado está el priista Manuel Añorve, quien en 1997 fue alcalde de Acapulco y hoy es coordinador de los senadores del PRI.

De menor edad, pero que también continúan dentro del sistema político, particularmente desde que ingresaron como legisladores plurinominales están Gerardo Fernández Noroña, de Morena, hace 17 años; Arturo Escobar y Vega, del PVEM, y Kenia López Rabadán, del PAN, con 15 años.

Manuel Velasco del PVEM, con 13 años, y con 11 años desde que iniciaron como plurinominales Reginaldo Sandoval, del PT y Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, entre otros.

sin consenso sobre reforma electoral

Por otra parte, el diputado Monreal detalló que existen al menos tres ejes centrales que han generado posturas discrepantes en la 4T en relación con la reforma electoral.

El primero es la propuesta de reducir el número de legisladores plurinominales, un planteamiento que ha provocado resistencias dentro y fuera de Morena.

El segundo es la disminución del costo de las campañas electorales, al considerar que México tiene algunos de los procesos electorales más caros del mundo.

El tercero es la reducción del gasto de los órganos electorales, acompañado de una supervisión estricta del financiamiento político para evitar que recursos de origen ilícito influyan en las contiendas.

“Lo de la reforma electoral, no tenemos la seguridad en esta ocasión de que los aliados PT y Verde nos acompañen. Recuerden que como es una reforma constitucional, se requieren las dos terceras partes de los diputados presentes para que prospere y se apruebe.

“Si no hay las dos terceras partes, no pasa la reforma, y aparte tiene que ir a 16 estados de la República, la mitad más uno que la aprueben en los congresos locales”, indicó el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados.