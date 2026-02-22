Se avivan las quemas forestales en el país

Los incendios forestales comenzaron en algunas zonas del país y aunque algunos ya han sido controlados y otros sofocados, comenzaron a dejar afectaciones ambientales.

En Tlalnepantla, Estado de México, por más de 5 horas, cuerpos de bomberos laboraron para sofocar un incendio que se registró en las inmediaciones del panteón Jardines del Recuerdo.

El siniestro provocó grandes columnas que se percibieron en municipios como Cuautitlán Izcalli. Protección Civil de Tlalnepantla informó que se trató de un incendio de pasto dentro del camposanto.

Brigadas de la dependencia se movilizaron de inmediato para realizar labores de sofocación, control y extinción de las llamas, con el objetivo de evitar que el fuego se propagara hacia áreas más sensibles del lugar.

En Oaxaca, de enero a la fecha, se han atendido 50 incendios forestales, con una afectación preliminar de 7 mil 495.51 hectáreas en las regiones Istmo de Tehuantepec, Mixteca, Sierra Sur, Costa, Sierra Norte y Valles Centrales, informó la Comisión Estatal Forestal (Coesfo).

“Al corte, 48 incendios están sofocados y dos activos, en San Miguel Chimalapa y Villa Sola de Vega, en el Istmo de Tehuantepec y Sierra Sur, respectivamente”, precisó Magdalena Coello Castillo, titular del organismo.

Detalló que 94% son causados por quema de basura, pasto, potreros y limpia de huertas; horno de carbón e intencionales, los siniestros también se han registrado en zonas de controversia agraria, donde se presume son provocados.

En Hidalgo persiste la ocurrencia de incendios forestales, pues mientras brigadistas logran contener diversos siniestros en distintas regiones, ayer se reportaron dos nuevos incidentes en otros puntos de la entidad, evidenciando la persistencia de esta problemática ambiental que ya acumula más de 40 eventos en lo que va del año.

De acuerdo con reportes oficiales, este fin de semana se registraron al menos dos nuevos incendios: uno en el municipio de Almoloya y otro en el Cerro de La Cruz, ubicado en la comunidad de Chicavasco, Actopan.

En BCS, la inversión que ha hecho principalmente el ayuntamiento de Los Cabos y la Conafor es para fortalecer la capacitación especializada de brigadas rurales en el manejo del fuego, pues existen muchos palmares en la zona rural del municipio.

Con información de Ángeles Velasco, Patricia Briseño, Emmanuel Rincón y Germán Medrano