Potencian la recaudación con tecnología; apuestan por modernización

Con la modernización de las aduanas se espera incrementar durante 2026 en 250 mil millones de pesos (mmdp) la recaudación en esos puertos de entrada, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al inaugurar la nueva sede central de aduanas, en Nuevo Laredo.

La titular del Ejecutivo destacó que además de la modernización de las aduanas, el incremento en la recaudación se debe a la honestidad de quienes trabajan en esas instalaciones.

“El ingreso para el país es de más de un billón de pesos. Entre 2024 y 2025 el ingreso de aduanas, el ingreso para beneficio del pueblo de México aumentó de un billón a un billón 250 mil millones de pesos. Esto no se hubiera podido desarrollar sin el apoyo de los titulares de cada aduana del país”, expuso Sheinbaum desde la nueva sede central de aduanas.

La Presidenta reconoció el trabajo de la Secretaría de Marina en los puertos del país, y de la Secretaría de la Defensa en las aduanas terrestres, para eficientar el paso de las mercancías, y la recaudación de impuestos.

Añadió que mediante la instalación de equipos de rayos X, de rayos Gamma, y de digitalización de los procesos de ingreso de mercancías es como se podrán incrementar los ingresos por importaciones al país.

Afirmó que la entrada de una mercancía al país, si se tiene un proceso que lleva 5 días, retrasa todo el desarrollo del país. Si esto se reduce, en 3 días, pues entonces va a haber mucho mayor eficiencia, productividad, todo lo que significa para todas las empresas.

“Eso no se puede desarrollar si no es con un proceso muy intenso de digitalización de todos los procesos. Y en eso, nos está ayudando la Agencia de Transformación Digital. El objetivo es que todos los procesos del SAT y de Aduanas sean un solo proceso y que permita la eficiencia de las aduanas.

“Pero por encima, incluso, de la digitalización, lo más importante es la honestidad. Y ese incremento en los ingresos no se habría podido lograr, si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla todos los días.

“Este año vamos por otros 250 mil millones de pesos adicionales, es decir, llegar un billón 500 mil millones de pesos en los ingresos a las aduanas, y, además, lograr mayor eficiencia en todos los procesos”, recalcó la Presidenta.

La aduana de Nuevo Laredo fue edificada por la Secretaría de la Defensa Nacional en 22 meses a un costo de 4 mil millones de pesos, se generaron tres mil 700 empleos directos y siete mil indirectos.

La sede de aduanas tiene una superficie de 29 hectáreas y 320 mil metros cuadrados de construcción, y cuenta con 600 viviendas donde habitan los operadores y sus familias.

LOGROS DE LA DEFENSA

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, destacó que desde 2021, cuando se encargó a esa corporación el manejo de 33 aduanas terrestres, además del trabajo de recaudación fiscal, se ha combatido a la delincuencia organizada.

“El aseguramiento de mil 533 armas, cuatro mil 876 vehículos, 603 carrotanque, casi 50 millones de litros de hidrocarburos, alrededor de cinco toneladas de cocaína, más de cuatro toneladas de metanfetaminas, casi 180 millones de pesos, más de 180 millones de dólares y 177 mil euros.

“Debilitamos la estructura económica del crimen organizado transnacional con una afectación de más de 6 mil 600 millones de pesos”, puntualizó Trevilla.

“Compartimos más de 3 mil kilómetros de frontera con Estados Unidos con múltiples retos de toda índole que confluyen principalmente en nuestros pasos fronterizos, entre los que destaca Nuevo Laredo, debido a que genera el mayor porcentaje en recaudación fiscal con alrededor de 33% de todas las aduanas terrestres del país.

A esta importante obra se suma en la frontera norte del país: la construcción —por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional— de 7 secciones aduaneras en Baja California, 12 en Sonora, 9 en Chihuahua, 4 en Coahuila, 1 en Nuevo León y 16 en esta entidad, que concluyeron en 2024.

“En estas secciones aduaneras se cuenta con equipamiento de última tecnología como: detectores de mercancía para evitar el contrabando, laboratorios móviles de hidrocarburos y equipos de rayos X móviles y ferroviarios, vehiculares, y para maletas y pallets”, manifestó.