Por falla técnica, vuelven a frenar la exportación de ganado sonorense a EU

A cinco días de re iniciada la exportación de ganado en pie mexicano hacia el mercado estadunidense, suspendida por 21 meses por la plaga del gusano barrenador del ganado, otra vez quedó cerrada la frontera debido a “problemas técnicos” en los corrales en la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, según argumentó Juan Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora.

“El pasado viernes tuvimos un problema técnico que se tuvo que suspender la exportación, hicimos un esfuerzo para reanudar este lunes, pero no se pudo, vamos a tener que hacer un cambio en una trampa para poder seguir exportando con normalidad, es un problema estrictamente técnico por el que estaban cruzándo ganado de 500 kilos o más, y no estaban listas las instalaciones para ese tipo de ganado”, explicó Juan Ochoa, líder ganadero en Sonora.

Medios de comunicación de Arizona en los Estados Unidos, han reportado que los propios ganaderos estadounidenses han rechazado el ganado mexicano porque llegaba herido al cruzar la frontera.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Ochoa, explicó que la infraestructura actual no estaba acondicionada para el manejo de animales de gran peso. Daniel Sánchez Dórame

“Se presentaron para su ingreso un total de 716 cabezas de ganado de engorda procedente de Sonora, pero los veterinarios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos rechazaron 24 cabezas debido a cortes, rasguños y otras lesiones”, publicó el medio estadounidense Resonancia Ciudadana.

Cabe recordar que es justamente en heridas o lesiones de bovinos y otras especies de mamíferos, el lugar donde la mosca Cochliomyia hominivorax, ovodeposita las larvas del gusano barrenador del ganado.

Juan Ochoa presidente de la UGRS, dijo que ya tienen otra trampa lista en Douglas, para solucionar el problema que generó el cierre de las puertas en el muro fronterizo y adelantó que en dos o tres días podría reanudarse la exportación.

Pero mientras los días pasan, los casos activos del gusano barrenador en Sonora siguen aumentando, este lunes al actualizar el reporte de casos activos, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), reportó 15 casos activos en Sonora, uno en Yécora y 14 en Álamos.