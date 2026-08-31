Rescatan a excursionista que cae a barranco en zona serrana de Durango

Un despliegue llevaron a cabo elementos de Protección Civil y Bomberos para rescatar a una persona que había caído a un barranco en la zona serrana de Nuevo Ideal, Durango.

Fue durante la tarde del domingo que se reporto el accidente cuyo rescate se prolongó por más de 14 horas.

Durante ese período de tiempo los elementos realizaron una intensa búsqueda, lograron el rescate e implementaron protocolos para realizar el descenso del lesionado.

La zona donde se accidentó la persona es de difícil acceso por lo que personal de Protección Civil y Bomberos de Santiago Papasquiaro, acudieron a la zona del accidente para coordinar las acciones.

La persona que sufrió una caída en un barranco fue localizada, estabilizada y extraída de manera segura, y en estos momentos está siendo trasladada a la ciudad de Durango para su mayor valoración y atención médica especializada, manifestó uno de los rescatistas.

En el despliegue también participaron paramédicos de Cruz Roja.

Pie de Foto: Una persona cayó a un barranco en una zona de difícil acceso en la sierra donde se desplegó un operativo para su rescate