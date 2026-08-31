Hombres armados irrumpen en escuela y se llevan 60 mil pesos de las cuotas

La delincuencia ya no perdona ni a los niños en Tlaxcala, luego de que hombres armados irrumpieron en la escuela primaria "Miguel Hidalgo" en Chiautempan, donde se llevaron 60 mil pesos de las cuotas.

También a un menor de edad lo despojaron de su mochila con sus útiles nuevos, ya que se encontraba cerca de los padres de familia que iban a depositar las cuotas al banco.

Los primeros reportes indican que los padres de familia se disponían a salir de la escuela para ir a depositar al banco los más de 60 mil pesos que recolectaron de las cuotas escolares en este primer día de clases.

Auto en el que se transportaban los padres de familia Foto: Especial

Los padres encargados abordaron su auto y ya iban de salida, cuando el conserje abrió la reja de la institución e inmediatamente ingresaron cuatro hombres fuertemente armados y les exigieron el dinero.

Los padres de familia, quienes estaban en el auto, se bajaron, pero los delincuentes con un mazo rompieron el vidrio del vehículo y les arrebataron el dinero.

Los ladrones también despojaron a un niño, que se encontraba cerca del lugar de los hechos, de su mochila y útiles nuevos, causando miedo e indignación de todos los presentes.

Los padres de familia hicieron un fuerte reclamo a la directora de la institución, pues ellos habían sugerido que se hicieran transferencia bancaria para no exponer a nadie, ya que son varias escuelas en el estado las que han registrado robos por el tema de las cuotas, lo que calificaron de sospechoso que no se haya aceptado esa opción.

Después del robo se realizó una intensa movilización, también acudieron paramédicos de la Cruz Roja para prestar atención a personas con crisis nerviosa

Mientras personal de la institución pública indicó que acudirán a la Fiscalía del Estado a presentar su denuncia por este robo violento.