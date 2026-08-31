Acto terrorista, ataque en Ojocaliente: PVEM en San Lázaro

Carlos Puente, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, calificó como “un acto terrorista” el ataque con explosivos registrado en las inmediaciones de la Comandancia de Policía de Ojocaliente, Zacatecas.

El legislador, quien confirmó que buscará la candidatura del Partido Verde a la gubernatura del estado, sostuvo que el uso de explosivos contra instalaciones y fuerzas de seguridad representa una escalada que “no puede normalizarse”.

El ataque de Ojocaliente se suma a otros hechos violentos ocurridos recientemente en Zacatecas.

El jueves 27 de agosto, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado fueron atacados con explosivos y armas de fuego en la comunidad de San Luis de Custique, municipio de Tabasco.

En conferencia de prensa, luego de la sesión Plenaria de su partido, Carlos Puente sostuvo que estos hechos deben ser investigados y sancionados por las autoridades, al tiempo que respaldó la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

Lo que pasó en Ojocaliente es un acto terrorista. No podemos permitir que este tipo de hechos se conviertan en algo cotidiano ni que se pretenda sembrar miedo entre los zacatecanos”, aseveró.

El legislador zacatecano consideró que la violencia reciente es una reacción de los grupos criminales ante el combate que, aseguró, se mantiene contra el crimen organizado.

En ese contexto, defendió los resultados del gobierno estatal en coordinación con el Federal y afirmó que Zacatecas ha logrado avances importantes en materia de seguridad, aunque reconoció que los hechos recientes obligan a reforzar la presencia de las fuerzas federales y estatales.

“Hay una lucha frontal contra la delincuencia organizada y estas reacciones son violentas. Lo importante es que las autoridades no cedan y que se llegue hasta las últimas consecuencias contra quienes están detrás de estos ataques”, señaló.

Además, se dijo confiado en que las autoridades podrán restablecer las condiciones de seguridad y evitar que la violencia vuelva a convertirse en una constante en el estado.

“Zacatecas no puede regresar al pasado. Tenemos que mantener este proceso de recuperación de la paz y garantizar que los zacatecanos puedan vivir tranquilos”, agregó.

El coordinador del Verde confirmó, además, que buscará contender por la gubernatura de Zacatecas bajo las siglas de su partido, aunque sostuvo que en este momento la prioridad debe ser atender la seguridad de la entidad.