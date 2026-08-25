México y EU proyectan reactivar tres cruces más para la exportación de ganado

En el contexto de la reapertura de la frontera entre Agua Prieta, Sonora hacia Douglas, Arizona a la exportación del ganado en pie mexicano al mercado estadounidense, clausurado por 21 meses debido a la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG), las autoridades agrarias de México (SADER) y los Estados Unidos (USDA) están planteando las reaperturas de más cruces de exportación por Nogales -Sonora-; Santa Teresa y Columbus -Chihuahua-.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anunciaron que luego de la reapertura de la Cuarentenaria de Agua Prieta, el siguiente paso es continuar las gestiones, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, para impulsar la apertura de las exportaciones de ganado por la frontera de Nogales, que actualmente es el punto más alejado de todos los brotes actuales del GBG.

Para lograr que se abra otro punto fronterizo en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo dijo que están “construyendo una muralla sanitaria”, que será reforzada semanalmente con la liberación de 12 millones de moscas estériles que inhiben la propagación del GBG. La técnica del insecto estéril consiste en liberar millones de moscas esterilizadas que se aparean con hembras silvestres sin producir descendencia, reduciendo con el tiempo la población de la plaga.

Brooke Rollins, secretaria del Departamento de Agricultura en los Estados Unidos (USDA), anunció que ya están trabajando con autoridades del Gobierno de México para reabrir en los próximos meses dos puertos más para el cruce del ganado entre Santa Teresa y Columbus, desde Chihuahua hacia Nuevo México.

La secretaria del USDA consideró que México y Estados Unidos han “tomado todas las medidas necesarias para proteger al hato ganadero estadounidense y a los consumidores”, señalando que el plan prevé abrir Santa Teresa en 30 días y Columbus en 60 días, descartando abrir puertos en Texas por la concentración de la plaga en dicha entidad.

El USDA ha identificado 46 casos de gusano barrenador en territorio estadounidense, con la gran mayoría de contagios en Texas y detecciones aisladas en Nuevo México. Actualmente trabajan en Sonora y Chihuahua cientos de especialistas de la SADER y la SENASICA en el reforzamiento del cerco sanitario mediante la liberación de moscas estériles, barridos en hatos y aplicación de doramectina.