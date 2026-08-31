Aseguran 554 mil 400 cajetillas de cigarros declaradas como lámparas en la aduana

Un cargamento de 554 mil 400 cajetillas de cigarros, transportadas en un contenedor con mercancía declarada como “lámparas”, fue interceptado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), durante un operativo realizado en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Se detalló que, durante la apertura, desconsolidación e inspección física del contenido del contenedor, se identificó que se trataba de algo distinto al declarado.

La Marina y Aduanas, explicaron, en un comunicado conjunto que la mercancía es equivalente a 11 millones 88 mil cigarrillos, por lo que quedó sujeta a una medida provisional.

Un cargamento de 554 mil 400 cajetillas de cigarros, transportadas en un contenedor con mercancía declarada como “lámparas”, fue interceptado por la Marina y Aduanas. Foto: Especial

De acuerdo con los registros, las cajetillas de cigarros se encontraban en tránsito por la aduana del puerto de Lázaro Cárdenas, por lo que con su aseguramiento se busca impedir su libre circulación; mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente y se determina la posible afectación a los derechos de propiedad industrial.

La Marina y ANAM señalaron que acciones de este tipo forman parte de los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgos y análisis estratégico, en los que se trabaja en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.

El objetivo, se indicó, es fortalecer la seguridad de las operaciones de comercio exterior y detectar inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones que requieran una revisión especializada.