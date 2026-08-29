Exportación avanza y el gusano barrenador retrocede en la frontera

Luego que el número máximo de casos activos del gusano barrenador del ganado en Chihuahua llegó hasta los 148 contagios a principios de agosto y el Gobierno Federal comenzó aplicar un cerco sanitario con la liberación de millones de moscas estériles para contener el avance de la plaga, que actualmente mantiene una clara tendencia a la baja con 57 casos activos en la actualidad, mientras que en Sonora suman 9 casos activos pero ya han logrado exportar alrededor de 4 mil 200 cabezas de ganado hacia los Estados Unidos.

La estrategia que anunció la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, es construir un muro con la liberación de millones de moscas estériles en zonas al norte de donde van surgiendo los brotes para contener el avance de la mosca Cochliomyia hominivorax que es el insecto cuyas larvas producen miasis gusanera al alimentarse del tejido vivo de animales de sangre caliente y humanos.

Actualmente a nivel nacional hay 2035 casos activos del GBG, en Chihuahua se han registrado 197 casos acumulados, pero luego de un mes que se confirmó el primer caso, la tendencia ya es a la baja.

Mientras que en Sonora apenas se ha cumplido la primera semana con casos y los nueve casos registrados, uno en Yecora y 8 en Álamos, son los que permanecen activos pero a más de 300 kilómetros de la línea Internacional.

Esta situación podría favorecer la intención de las autoridades de la Secretaría de Agricultura de México y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que han planteado la reapertura de tres puertos más a la exportación, uno más en Nogales, Sonora y dos entre Chihuahua y Nuevo México, en Santa Teresa y Columbus.

De acuerdo con líderes del sector ganadero, será a mediados de septiembre cuando técnicos de la USDA visiten las entidades de México que tienen licencia para exportar ganado que son Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango y Nuevo León, a partir de estas inspecciones las autoridades definirán la reapertura de nuevos puertos a la exportación del ganado en pie mexicano al mercado estadounidense, luego de 21 meses de clausuras por la plaga del gusano barrenador del nuevo mundo.