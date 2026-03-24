Por anomalías, cierran llave a mil concesiones

En la actual administración se han cancelado y reasignado más de mil concesiones de agua explotadas indebidamente, informó Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua, (Conagua).

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que para corroborar el uso que se estaba dando al agua se realizaron siete mil 614 inspecciones de campo, mismas que derivaron en más de mil clausuras.

Expuso que, en 2025, la recaudación total por concepto de aprovechamiento de agua fue de 30.6 mil millones de pesos, y se espera que este año la cifra alcance los 37 mil millones de pesos.

“Tuvimos un incremento en la recaudación de 2025, de tres mil 500 millones (de pesos), estamos recuperando de algunas personas que no pagaban por el servicio que estaban aprovechando y, además, este año vamos a incrementar en seis mil 300 millones de pesos más esta recaudación”, aseveró.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales se retiraron derechos a usuarios que hacían mal uso del recurso, para, así, entregarlos a municipios y agricultores.

Mencionó un caso en Baja California, donde una concesión de riego agrícola no empleaba el líquido para su uso original, y, en cambio, vendía agua a los municipios, con ganancias de hasta 200 millones de pesos anuales; ahora, los municipios tendrán la asignación directa y el pago de derechos se destinará a obra pública.

Quitan concesiones de agua por mal uso

Para detectar las anomalías se tuvieron que realizar más de siete mil 614 inspecciones de campo para corroborar el uso que se estaba dando al recurso hídrico

En la actual administración se han cancelado y reasignado más de mil concesiones de agua que eran explotadas indebidamente, informó Efraín Morales, titular de la Conagua, durante la rueda de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de Conagua dijo que, para detectar estas anomalías, se tuvieron que realizar más de siete mil 614 inspecciones de campo para corroborar el uso que se estaba dando al recurso.

“Tuvimos un incremento en la recaudación de 2025 de 3 mil 500 millones; estamos recuperando (recursos) de algunas personas que no pagaban por el servicio que estaban aprovechando y, además, este año vamos a incrementar en 6 mil 300 millones de pesos más esta recaudación. Inspecciones, se están profundizando; hemos realizado siete mil 614; de ellas, han terminado en más de mil clausuras a quienes estaban utilizando el agua de manera ilegal”, detalló Morales.

Expuso que en 2025 la recaudación total por concepto de aprovechamiento de agua fue de 30.6 mil millones de pesos y se espera que este año la cifra alcance los 37 mil millones de pesos.

La Presidenta destacó que, con la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua retiró concesiones a usuarios que hacían mal uso de ese recurso y las entregó a municipios y agricultores que pueden hacer un mejor uso del líquido.

“Entonces, la Conagua les da una concesión para uso agrícola (y) no pagan agua. ¡Ah!, pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de al lado no tiene agua, o para vender agua en pipa”, puntualizó Sheinbaum.

En la rueda de prensa matutina se anunció que una concesión radicada en Baja California ahora será para sus municipios.