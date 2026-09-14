Detecta UNAM uso de sustancias desde el ingreso al bachillerato

La mitad de los estudiantes que ingresan al bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reporta algún tipo de consumo de sustancias, mientras que entre las alumnas el consumo de alcohol alcanza a una de cada tres, de acuerdo con los resultados del Examen Médico Activo (EMA) aplicado a la nueva generación.

Gustavo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud de la UNAM, recordó que el examen permite obtener un panorama inicial de las condiciones de salud física y mental con las que los jóvenes llegan a la Universidad y que, en materia de consumo, los resultados muestran un escenario que requiere atención inmediata.

“Un tercio de las niñas que están ya consumiendo alcohol llegando al CCH. O sea, es altísimo”, señaló.

ESCENARIO

50 por ciento de alumnos de nuevo ingreso consume alguna sustancia (alcohol, tabaco, mariguana u otras).

33 por ciento (1 de cada 3) alumnas de CCH consume alcohol.

7 años acumulados de incremento en afectaciones de salud mental.

Precisó que el consumo reportado por las estudiantes es ocasional, pero advirtió que, por tratarse de adolescentes que recién ingresan al bachillerato, el dato resulta preocupante.

Al considerar no sólo alcohol, sino también tabaco, mariguana y otras sustancias, la proporción llega a la mitad de los alumnos de nuevo ingreso al bachillerato, con una presencia similar entre hombres y mujeres, aunque con una incidencia mayor de alcohol entre las jóvenes.

Olaiz Fernández expuso que el problema ha mostrado un incremento cada año, aunque anteriormente había sido gradual, y que en la medición más reciente llamó especialmente la atención el comportamiento entre las mujeres y el consumo de alcohol.

El universitario consideró que el consumo puede repercutir tanto en la salud mental como en el entorno social y el desempeño de los estudiantes, por lo que la Universidad ya trabaja en una estrategia de prevención e intervención.

La UNAM, dijo, ha comenzado a coordinar acciones con el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA) de la Ciudad de México y los Centros de Integración Juvenil (CIJ), además de las autoridades de los planteles de bachillerato.

“Tenemos que actuar de inmediato”, advirtió.

UNA GENERACIÓN CON MAYOR CARGA DE SALUD MENTAL

Los resultados del EMA también muestran que los jóvenes están llegando al bachillerato con niveles cada vez mayores de problemas de salud mental, particularmente ansiedad y depresión.

El director general de Atención a la Salud sostuvo que, lejos de disminuir después de la pandemia de covid-19, estas condiciones han continuado aumentando entre los estudiantes de nuevo ingreso.

“Nos olvidamos de covid, pero llevamos siete años de una pandemia silenciosa y muy complicada de salud mental”, afirmó.

El EMA, que tradicionalmente se utilizaba para conocer las condiciones generales de salud de los estudiantes, ha incorporado nuevas mediciones para ampliar esa radiografía. A los jóvenes se les revisa, entre otros indicadores, presión arterial, frecuencia cardiaca, electrocardiograma y hemoglobina glucosilada, mediante procedimientos no invasivos.

Olaiz Fernández explicó que el objetivo es que la Universidad pueda detectar desde el ingreso problemas que requieran seguimiento y actuar antes de que se agraven.

Olaiz reconoció que los resultados de la UNAM pueden parecer distintos a algunas tendencias observadas en las encuestas nacionales sobre consumo de alcohol entre adolescentes.

Sin embargo, sostuvo que ambas mediciones no necesariamente se contradicen y que los resultados obtenidos por la Universidad deben tomarse como una señal de alerta sobre la población que está llegando específicamente al bachillerato universitario.

“Es un problema nacional, estos son jóvenes que están recién ingresando sobre todo al bachillerato, en el particular CCH porque está en la zona oriente, está en la zona tal vez más deprimida económicamente de la ciudad, pero bueno, de cualquier manera, el problema es mayúsculo”, insistió.

La UNAM continuará con el análisis de los resultados del EMA en los estudiantes de licenciatura y, paralelamente, buscará ampliar la colaboración con instituciones especializadas para atender los problemas detectados desde el ingreso.

“Con el tiempo este problema se va a acrecentar nada más”, concluyó Olaiz Fernández.