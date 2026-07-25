Capturan a presunto líder huachicolero en Hidalgo; decomisan combustible, armas y droga

Un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad federales y estatales culminó con la detención de cuatro personas en el municipio de Tepeapulco, entre ellas Javier Adriano N, también identificado como Tomás Javier N, alias El Conejo, señalado como presunto líder de una organización dedicada al robo de hidrocarburos y considerado un generador de violencia en esa zona de Hidalgo.

La intervención fue encabezada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). El despliegue se llevó a cabo en la colonia Las Delicias y sobre la carretera Tepeapulco-Santo Tomás.

Como resultado de la operación, las autoridades aseguraron dos autotanques con alrededor de 50 mil litros de combustible de presunta procedencia ilícita, además de dos camionetas, cuatro armas de fuego, 57 cartuchos útiles, cargadores y cerca de 200 dosis de presuntas sustancias ilícitas. También fueron decomisadas mangueras, bombas de alta presión, teléfonos celulares y una báscula.

En el mismo operativo fueron arrestados Abner N, Julio César N y Gustavo N, quienes, al igual que El Conejo, quedaron a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación jurídica.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar si los detenidos mantienen vínculos con otras redes dedicadas al robo y distribución ilegal de hidrocarburos que operan en la entidad.