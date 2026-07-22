Sheinbaum pide investigar operación de escuelas militarizadas en Tamaulipas tras muerte de Dafne

Después de toda la polémica que se ha suscitado luego de la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento realizado en un centro de este tipo en Ciudad Madero, la presidenta habló sobre el tema.

En este sentido, la mandataria refirió por principio de cuentas que corresponde al gobierno del estado de Tamaulipas investigar el funcionamiento de las academias o escuelas con formación militar en la entidad, luego del lamentable fallecimiento de la joven.

Durante la conferencia mañanera de la jefa de Estado, aclaró que estas instituciones no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), sino que son centros educativos estatales que adoptan un modelo de disciplina con base militar.

Son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina. En este caso es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones, revisar cómo están operando estos centros y hacer justicia", señaló.

Sheinbaum subrayó que la responsabilidad de esclarecer el caso recae en las autoridades estatales, quienes deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor y verificar si las academias cumplen con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes.

La primera presidenta del país insistió en que el gobierno de Tamaulipas debe revisar el funcionamiento de estos planteles para asegurar que operen conforme a la ley y evitar que se repitan hechos similares.

¿Qué pasó con Dafne Zapata Quintos?

Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años originaria de El Mante, Tamaulipas, falleció durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, apenas cuatro días después de haber ingresado.

De acuerdo con la versión de la institución, la menor sufrió un desvanecimiento mientras se encontraba en el área de regaderas y, pese a recibir atención, perdió la vida. Sin embargo, su madre, Alejandra Quintos, rechazó esa explicación y denunció que su hija presentaba lesiones físicas, por lo que sostiene que fue víctima de maltrato y exigió que se investigue a los responsables.

Tras conocerse el caso, exalumnos y padres de familia denunciaron presuntos abusos, castigos físicos, novatadas y otras prácticas violentas al interior de la academia, lo que llevó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas a asegurar las instalaciones y abrir una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor. Hasta el momento, las autoridades no han informado de personas detenidas.