Se pone a reparar una camioneta y muere aplastado

Un hombre falleció luego de que una camioneta le cayera encima mientras realizaba reparaciones mecánicas debajo del vehículo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la mañana de este martes 3 de febrero, alrededor de las 09:37 horas, sobre la calle Pizarra número 6431, en la colonia Colinas de San Bernabé.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre se encontraba trabajando en la parte baja de la camioneta cuando, por causas que aún no han sido precisadas, la unidad se desplazó y terminó aplastándolo.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras brindarle atención prehospitalaria confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento se desconoce la identidad y edad de la víctima.

Abuelito es aplastado por su vehículo al cambiar una llanta

Días atrás, pero en San Pedro Garza García, un abuelito de 72 años resultó lesionado luego de ser aplastado por su propia camioneta mientras intentaba cambiar una llanta.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes 27 de enero, alrededor de las 14:57 horas, sobre la avenida Gómez Morín, en su cruce con Villa Chipinque, una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la zona, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, se recibió el reporte de una persona a la que le había caído un vehículo encima mientras realizaba maniobras para sustituir un neumático, además de que presentaba sangrado en la cabeza.

Al sitio acudió una unidad de auxilio, la cual confirmó que, a su arribo, ya se encontraba personal de Protección Civil de San Pedro brindando atención prehospitalaria al lesionado, quien permanecía atrapado debajo de la camioneta.

De manera coordinada, los rescatistas realizaron las maniobras necesarias para liberar al adulto mayor, logrando extraerlo de forma segura y estabilizarlo en el lugar para posteriormente trasladarlo a un hospital.

El hombre fue identificado como Miguel Ángel Teniente Martínez, de 72 años de edad, quien presentaba un traumatismo craneoencefálico derivado del aplastamiento, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

En el lugar del accidente permaneció personal de auxilio vial, encargado de resguardar el vehículo involucrado, una camioneta con placas SYK-731-A, así como de asegurar la zona para evitar riesgos adicionales a peatones y automovilistas que circulaban por el área.

Las autoridades informaron que, tras concluir las labores de atención y descartar riesgos, las unidades de emergencia reanudaron sus actividades habituales.

