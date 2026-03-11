Detienen a hombre por asesinar con un machete a adulta mayor en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como M.A.A.G., señalado como probable responsable del delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con el expediente penal del caso, los hechos ocurrieron el 26 de febrero cuando la víctima, identificada como M.J.L.P., caminaba acompañada de un menor de edad que se encontraba bajo su cuidado.

En ese momento, la mujer fue agredida por el presunto atacante, quien previamente había ejercido distintos tipos de violencia en su contra.

Según la investigación ministerial, el agresor utilizó un machete con el que le provocó heridas en la frente y el cuello. Las lesiones ocasionaron la muerte de la víctima. El menor que la acompañaba resultó ileso.

Operativo para detener al presunto responsable

Tras el inicio de las investigaciones, la Vicefiscalía Regional de la Costa realizó trabajos ministeriales para integrar el expediente del caso.

Con base en estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto responsable.

Posteriormente, a través de labores de inteligencia criminal, autoridades lograron ubicar al imputado. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) desplegaron un operativo de búsqueda con el que lograron ejecutar la orden judicial.

Una vez detenido, M.A.A.G. fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas conforme al proceso legal.

Investigación por feminicidio en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca indicó que continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades en el caso.

La institución señaló que mantiene acciones de investigación estratégica para atender delitos cometidos contra mujeres y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Asimismo, reiteró que los trabajos ministeriales se realizan bajo los protocolos establecidos para la investigación de feminicidio.

