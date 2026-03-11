Joven defiende a su novia y lo matan a balazos

Un joven fue asesinado luego de ser atacado a balazos en calles de la colonia 21 de Marzo, en el municipio de Monterrey, en Nuevo León, tras intervenir en una pelea que sostenía su novia con otra mujer.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles, cuando, alrededor de las 00:25 horas, se reportó a las autoridades que una persona del sexo masculino se encontraba herida por impactos de arma de fuego en el cruce de las calles Diego de Ayala y Valladolid.

Elementos de corporaciones de seguridad y agentes ministeriales acudieron al sitio tras recibir el reporte. A su llegada, confirmaron que un hombre se encontraba lesionado por impactos de bala, por lo que se procedió a acordonar el área para iniciar las primeras investigaciones.

La víctima fue identificada como Edgar Camacho, de 27 años de edad, quien quedó tendido sobre la vía pública luego de recibir disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, el ahora fallecido se encontraba en la calle cuando su pareja presuntamente comenzó a discutir con otra mujer. La confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una riña.

En medio del altercado, Camacho habría intervenido para separar a su novia de la otra involucrada, con la intención de detener la pelea. Sin embargo, en ese momento llegó el novio de la segunda mujer, quien presuntamente comenzó a discutir con el joven.

La situación se tornó más violenta cuando el hombre sacó un arma de fuego y disparó contra Camacho, provocándole heridas que finalmente le causaron la muerte en el lugar.

Atacan camioneta familiar y matan a niño de 5 años

Por otra parte, un menor de cinco años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque armado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, hecho en el que también resultaron lesionadas su hermana de 11 años y su madre.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:50 horas de este lunes 9 de marzo al exterior de un supermercado ubicado sobre la avenida Acapulco, en su cruce con la calle Girasol, en la colonia Las Margaritas.

En ese punto, las autoridades recibieron el reporte de varias personas heridas por arma de fuego, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

Según la información preliminar, el menor viajaba en una camioneta blanca junto con su madre, una mujer de entre 35 y 40 años de edad, y su hermana de 11 años, cuando sujetos armados se aproximaron y abrieron fuego contra el vehículo en el que se encontraban.

Durante el ataque, los agresores realizaron múltiples disparos contra la unidad, impactando principalmente la parte trasera del vehículo. Uno de los proyectiles alcanzó al menor en la cabeza, provocándole una herida de gravedad.

Tras la agresión, paramédicos acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas y trasladaron al niño de urgencia a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

En el mismo ataque resultó lesionada su hermana, una niña de 11 años de edad, quien sufrió heridas por esquirlas de bala en los brazos. También su madre presentó lesiones durante el incidente, por lo que ambas recibieron atención médica.

Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque armado habría estado dirigido contra el papá y esposo de las víctimas, el cual viajaba en el mismo vehículo, quien aparentemente era el objetivo de los agresores.

jcp