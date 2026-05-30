Registra OPLEV dos nuevos partidos políticos locales en Veracruz; debutarán solos en 2027

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLEV) aprobó el registro de dos nuevas fuerzas políticas estatales: el Partido Veracruzano Antipopulista y el Partido Cardenista, las cuales obtendrán su vigencia legal a partir del próximo 1 de julio de 2026.

Ambas organizaciones lograron acreditar el cumplimiento de los requisitos de ley, que incluyeron la realización de asambleas distritales y municipales, un estricto proceso de fiscalización de sus recursos y el respaldo ciudadano de al menos 15 mil 823 afiliados, equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral del estado.

La aparición de estos dos nuevos logotipos en la boleta veracruzana se da en un contexto de reconfiguración local, luego de que el propio árbitro electoral concluyera los procesos de liquidación de los partidos Todos por Veracruz y Fuerza por México Veracruz, que perdieron su registro en las urnas al no alcanzar el umbral mínimo de votación.

El Partido Veracruzano Antipopulista fue fundado por el diputado Héctor Yunes Landa, quien recientemente renunció a las filas del Partido Revolucionario Institucional, en el que militó más de 40 años y llegó a ser su dirigente, así como diputado local y federal.

Por su parte, Bienestar y Justicia Social volvió a tener afiliación, ya que anteriormente se hacían llamar partido Cardenista.

Con su incorporación formal al sistema político estatal, ambas fuerzas debutarán sin alianzas y sin prerrogativas previas en el proceso electoral de 2027, por lo que estarán obligadas a construir estructura, presencia electoral y agenda, en un escenario donde las dirigencias nacionales suelen absorber la conversación pública.

Su aparición, no obstante, confirma que el tablero veracruzano sigue en movimiento: mientras unos partidos desaparecen por falta de votos, otros buscan abrirse paso desde lo local, apostando a que el desencanto ciudadano y la fragmentación opositora pueden convertirse en oportunidad.

El OPLEV, por su parte, cierra este ciclo con la validación de dos nuevos actores y la liquidación de otros dos, en un recordatorio de que la vida partidista en Veracruz es un terreno de alta rotación, donde la permanencia depende menos del registro y más de la capacidad real de competir en las urnas.