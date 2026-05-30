Fox y Calderón regresan a la politica por Maru Campos

Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como los excandidatos presidenciales Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya, y liderazgos nacionales del PAN cerraron filas en Chihuahua con la gobernadora María Eugenia Campos en un acto multitudinario celebrado en la capital del estado.

Es la primera vez en más de una década, en que los ex mandatarios vuelven a participar en eventos políticos de Acción Nacional, en este caso en apoyo a la mandataria estatal, luego de que fue citada a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR).

También asistieron la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán; el expresidente del PAN, Marko Cortés, y el actual dirigente Jorge Romero, además de diputados y senadores, y cientos de ciudadanos chihuahuenses.

En el evento Yo con Maru, los panistas también midieron fuerza y mostraron músculo respecto a la marcha de Morena de hace dos semanas, en la que se acusó a la gobernadora de traición a la patria por la presencia de dos agentes de la CIA durante la destrucción de un narcolaboratorio al sur de la entidad en abril pasado.

Juntos, como hacía años que no se les veía, los dos únicos presidentes de la república emanados de las filas del PAN, regresaron a la escena pública para respaldar a Campos Galván, quien de acuerdo con el líder panista, Jorge Romero, es una de las presidenciables panistas para el 2030.

Vicente Fox Quesada, de 83 años, quien rara vez sale de su rancho San Cristóbal en Guanajuato y Felipe Calderón, quien renunció a la militancia panista en 2018, formaron, ahora, una mancuerna para posicionar al partido que dejó la Presidencia en 2012.

“Hoy tenemos un doble problema. La injusticia del caso de Maru y el desprecio a la Constitución y la destrucción del pacto federal por Morena”, dijo Vicente Fox, quien hace 20 años promovió el juicio de desafuero contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso, en el Centro de Convenciones de Chihuahua, el expresidente lanzó críticas contra Morena y el gobierno federal, al asegurar que principios como la democracia, la libertad, el respeto a la ley y los derechos humanos son vulnerados de forma sistemática.

“Democracia, libertad, derechos humanos, respeto a la ley, economía de mercado, equidad e igualdad, principios diariamente violados por Morena y el actual gobierno”, destacó el exmandatario de origen guanajuatense.

Por su parte, Felipe Calderón en su discurso aseguró que México necesita más mujeres como Maru Campos, a fin de desterrar el flagelo de los grupos del narcotráfico y devolver la seguridad al país.

“México necesita más Maru Campos y menos Rocha Moya”, afirmó Calderón en el mitin, en el cual también expresó críticas a la estrategia de seguridad y al papel del Estado frente al crimen organizado.

Tú, Maru, has defendido a las familias arriesgándote tú misma. Lo has hecho con valentía. Has combatido a la delincuencia y digan lo que digan, Maru, eso es lo correcto. Por eso estamos todos contigo, yo con Maru”, lanzó Calderón en medio de la algarabía.

El último presidente panista habló de su “Guerra en contra del Crimen Organizado” y defendió las decisiones tomadas en materia de seguridad durante su administración.

Asumí entonces y, aún hoy, el peso de la decisión que tomé de enfrentar al crimen y a pesar del ataque vil y calumnioso del poder con todos mis errores, con todas mis limitaciones, que esa fue la decisión correcta. Es lo que me tocaba hacer para servir al pueblo de México”, indicó Calderón.

En su oportunidad, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, destacó que el final del régimen de Morena está próximo a su fin y pidió a los ciudadanos no normalizar la delincuencia y el narcotráfico.

No nos van a doblegar y no lo harán jamás; David derrotó a Goliat porque tenía astucia y fe. Los libros de historia recordarán el fin del régimen de Morena, de la 4T, que empezó en Chihuahua con miles de almas valientes”, enfatizó la mandataria estatal.

Campos Galván defendió su permanencia como gobernadora; afirmó que seguirá combatiendo el crimen hasta donde tope, con el objetivo de brindar seguridad a las familias de la entidad fronteriza y se definió como una perseguida política.

Hoy vemos como persiguen a una gobernadora legítima, pero me persiguen no solo a mí, persiguen a millones de mexicanos que quieren vivir en un país sin corrupción, sin cobardía, sin naco gobierno”, destacó.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que “si se meten contigo (en referencia a Maru Campos, a quien llamó un ícono nacional), se meten con todas y todos nosotros”, dijo en alusión a los cientos de panistas que se encontraban ahí congregados.

Asimismo, el líder panista hizo un llamado a la Presidencia de la República para otorgar un trato imparcial a todas las fuerzas políticas y a todos los aspirantes presidenciales.

En tanto, el senador Ricardo Anaya manifestó que Campos Galván se ha convertido en una figura que simboliza, a nivel nacional, la lucha contra Morena.