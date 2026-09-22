Detienen a policía de Tamaulipas por secuestro; usó patrulla oficial

Un policía estatal de Tamaulipas fue detenido por su presunta participación en el secuestro de una persona, en el que otros oficiales se metieron a su domicilio y la sacaron por la fuerza para luego trasladarla en un vehículo oficial y exigir 500 mil pesos por su liberación.

El detenido fue identificado como Juan Ignacio “N”, agente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, quien era buscado mediante una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de secuestro.

La captura ocurrió en el municipio de Altamira y estuvo a cargo de elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 28 de abril de 2019 en Reynosa. Según las investigaciones, varias personas irrumpieron en el domicilio de la víctima y la privaron de la libertad para posteriormente llevársela en un vehículo oficial.

Durante el secuestro, los responsables habrían solicitado 500 mil pesos en efectivo a cambio de liberar a la persona.

La Fiscalía también investiga la presunta intervención de otros tres policías de la misma corporación: Mario “N”, Nabor “N” y Félix “N”, quienes ya se encuentran sujetos a proceso penal por estos hechos.

Juan Ignacio “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.