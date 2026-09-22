Caen por falta administrativa y se descubre que están ligadas a secuestro exprés

Una intervención por una presunta falta administrativa derivó en la detención de dos mujeres que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por su probable relación con el delito de secuestro exprés agravado en el municipio de Tulancingo, Hidalgo.

De acuerdo con información de las autoridades, elementos de la Policía Municipal realizaban labores de vigilancia cuando intervinieron a las dos mujeres por una conducta considerada falta administrativa.

Durante el procedimiento, los agentes efectuaron la verificación de identidad y consultaron sus datos con las autoridades de procuración de justicia. Fue entonces cuando se detectó que ambas eran requeridas mediante mandamientos judiciales relacionados con una investigación por secuestro exprés agravado.

Tras confirmar la información, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acudió para ejecutar las órdenes de aprehensión correspondientes.

Las mujeres fueron trasladadas y quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme al proceso establecido por la ley.

El caso destaca la importancia de la coordinación entre las corporaciones municipales y las instituciones de procuración de justicia para identificar a personas que cuentan con requerimientos judiciales vigentes.

Cae generador de violencia con rifle de asalto y drogas

Un hombre fue capturado por autoridades, quienes lo identificaron como presunto generador de violencia en la región de Tula durante un operativo de seguridad, en el que también le aseguraron un rifle de alto poder y más de 600 dosis de presunta droga.

La captura ocurrió cuando el individuo circulaba en una camioneta Dodge RAM azul. Durante la intervención, los agentes localizaron un arma larga, dos cargadores abastecidos, una pistola y un chaleco táctico.

El aseguramiento incluyó 560 dosis de hierba con características similares a la mariguana y 117 dosis de una sustancia granulada con características atribuidas al cristal, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

Aunque las autoridades lo identifican como presunto generador de violencia, será la investigación ministerial la que establezca su posible responsabilidad en hechos delictivos.