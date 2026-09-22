Esta es la cachorrita de tigrillo asegurada en un domicilio de Hidalgo

Una cachorra de tigrillo fue asegurada por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la comunidad de Tecpaco, municipio de Calnali, Hidalgo, luego de que su presencia fuera reportada a través de redes sociales.

Durante la inspección realizada en el inmueble, los ocupantes no presentaron documentación que acreditara la procedencia legal del ejemplar ni contaban con un Plan de Manejo autorizado para mantenerlo bajo cuidado particular.

Una cachorra de tigrillo fue asegurada por personal de la Profepa en Hidalgo Foto: Especial

La autoridad ambiental informó que el tigrillo es una especie protegida y que la posesión de ejemplares sin autorización o sin comprobar su origen legal puede derivar en responsabilidades conforme al artículo 420 del Código Penal Federal.

Tras su aseguramiento, la cría fue trasladada a una Unidad de Rescate ubicada en Pachuca, donde recibirá atención especializada y permanecerá bajo un proceso de rehabilitación.

Una cachorra de tigrillo fue asegurada por personal de la Profepa en Hidalgo Foto: Especial

El objetivo es evaluar su evolución y condiciones físicas para determinar si puede recuperar las habilidades necesarias para regresar a su entorno natural.

La Profepa reiteró la importancia de reportar la presencia de fauna silvestre en domicilios y evitar su captura o tenencia sin autorización.

Una cachorra de tigrillo fue asegurada por personal de la Profepa en Hidalgo Foto: Especial

“Lunita” fue uno de los perritos envenenados en Huejutla

Días atrás, en el municipio de Huejutla se reportó la intoxicación y muerte de al menos siete animales de compañía lo que encendió la preocupación entre habitantes de la colonia Parque de Poblamiento, donde el caso ya fue denunciado ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Contra de los Animales en Hidalgo.

De acuerdo con información proporcionada por pobladores de la zona, ya se presentó una denuncia formal para que las autoridades investiguen las circunstancias en las que ocurrieron las muertes y determinen si los animales fueron envenenados de manera intencional.

La denuncia permitirá que las autoridades realicen las diligencias correspondientes y, en caso de confirmarse un acto deliberado de envenenamiento, se establezcan las responsabilidades legales.

Vecinos permanecen atentos al desarrollo de la investigación y esperan que se determine qué ocurrió con los siete animales afectados.

El caso además cuenta con seguimiento del Comité de Mascotas y Bienestar Animal de Parque de Poblamiento, a fin de esclarecer los hechos. Este domingo, los activistas colocaron flores, veladora y carteles, en el lugar donde se encontró a la última víctima, identificada como "Lunita".