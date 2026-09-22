Rescatan en CDMX a adolescente de Ecatepec víctima de una llamada cruzada

Más de 29 kilómetros recorrió una menor de 13 años de edad, quien fue víctima de una llamada cruzada en la que, por medio de la intimidación, la obligaron a salir de Ecatepec, Estado de México, para dirigirse hacia la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, sitio en el que supuesta mete estaría su mamá, ya que la habrían secuestrado.

De acuerdo a la Policía Municipal de Ecatepec, la corporación recibió un reporte del Centro de Mando por la ausencia de una menor de edad en la colonia La Veleta, a donde se trasladaron de inmediato para entrevistarse con los familiares.

La madre de la adolescente informó que, mientras estaba en su trabajo, comenzó a recibir mensajes de números desconocidos en los que le decían que tenían a su hija secuestrada, para liberarla le pidieron realizar un depósito de dinero, por lo que decidió pedir la intervención policial.

De inmediato, los elementos del Sector 13, junto con personal de Marina, realizaron un despliegue operativo en la zona, en la movilización se contó con el apoyo de familiares y conocidos; las autoridades también supieron que la menor debía tomar el transporte escolar para llegar a la escuela, pero no se tenía registro de que haya acudido a sus clases.

Foto: Especial

Las fuerzas policiales realizaron trabajos de inteligencia para rastrear el número celular de la niña, fue así como obtuvieron una ubicación en la alcaldía Venustiano Carranza, hasta donde se trasladó el operativo.

Al mismo tiempo trataron de comunicarse con la menor por mensajes de texto hasta que pudieron hacer contacto con ella, la adolescente les dijo que se encontraba en el mercado Luis Preciado de la Torre, donde la encontraron a salvo escondida en un baño público.

De acuerdo con la víctima, se encontraba en su domicilio cuando recibió una llamada al teléfono fijo donde un sujeto desconocido le señaló que tenían a su mamá y debía seguir sus indicaciones si quería volver a verla, entre éstas estaba salir del domicilio, mantenerse en línea y tomar un transporte público hacia la Ciudad de México a donde se trasladó y donde fue encontrada por la Policía Municipal y Marina.

La menor fue trasladada en un operativo de regreso a su domicilio, donde la entregaron a salvo con su familia, quienes recibieron contención psicológica por parte de elementos de la Unidad de Atención a Víctimas y Prevención del Delito, así como asesoría jurídica para presentar una denuncia.