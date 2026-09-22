Se reportan 49 muertes y 19 mil 620 contagios de sarampión en México

Al corte del 22 de septiembre, nuestro país acumuló 19 mil 620 contagios y 49 muertes por sarampión.

Estas cifras sumaron todos los casos y decesos registrados desde febrero del año pasado, cuando se oficializó el brote de esta enfermedad viral en México.

No obstante, el mayor número de pacientes se confirmó en lo que va del año con un total de 13 mil 006.

CDMX: SEGUNDO LUGAR DE CONTAGIOS

Con 6 mil 883 casos, Jalisco ocupó el primer lugar de las 5 entidades con mayor concentración del virus.

Le siguió la Ciudad de México con mil 033 pacientes y en tercer sitio quedó Chiapas con 879 contagios.

En cuarto lugar se ubicó Durango con 645 casos y finalmente Sonora con 394.

Durante el periodo 2025–2026, las 32 entidades federativas notificaron contagios, los cuales estuvieron distribuidos en 516 municipios.

12 ENTIDADES REPORTAN MUERTES

De febrero de 2025 a la fecha, el sarampión ha cobrado la vida de 49 personas en 12 distintas entidades:

- Chihuahua: 21

-Zacatecas: 7

- Jalisco:5

-Ciudad de México: 4

-Durango:4

-Veracruz: 2

-Michoacán: 1

-Chiapas: 1

-Guerrero: 1

-Sinaloa: 1

-Sonora: 1

-Tlaxcala: 1

NIÑOS SON LOS MÁS AFECTADOS

La Secretaría de Salud informó que las personas que no fueron vacunadas o que no tienen completo su esquema de inmunización han sido las más afectadas por el sarampión.

Los menores de 1 a 4 años de edad fueron el grupo poblacional más impactado.

En segundo lugar, los menores de 5 a 9 años y en tercer sitio los adultos de 25 a 29 años.

Por lo anterior, la autoridad sanitaria hizo un llamado a la población a completar esquemas de vacunación.

Reiteró que la inmunización contra sarampión es gratuita y está dirigida de manera prioritaria a:

-Niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad en todo el país que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo.

-Personas de 13 a 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.