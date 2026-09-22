Diputados abrirían discusión sobre la inmunidad parlamentaria en San Lázaro

En la Cámara de Diputados se abriría la discusión sobre la “inmunidad parlamentaria” que permite a los legisladores expresar sus opiniones en defensa de los intereses de sus representados, adelantó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho.

Ello, al referirse a la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral, a petición de Morena, contra varios legisladores del PRI que repostearon un mensaje del senador y dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno.

“Las redes sociales para mí son un espacio donde la libertad de expresión también debe de reinar. Y si las manifestaciones que algún legislador hace en su carácter de legislador a través de sus redes sociales oficiales, pues están dentro de su carácter de legislador también”, dijo en entrevista durante la sesión ordinaria de este martes, donde se aprobó la Ley contra la doble nacionalidad.

Bolaños-Cacho destacó que, si las publicaciones que hicieron los dos diputados priistas fueron en su carácter de legisladores en sus redes oficiales, “se debe de respetar la libertad de expresión de ellos desde mi punto de vista”.

Insistió en que se trata de una visión personal, pero reiteró que es necesario “un análisis profundo de cuál es el fundamento de por qué existe la inmunidad procesal”.

“Puede haber muchísimos argumentos sobre el por qué debe de existir la inmunidad procesal y por qué sea utilizado o desutilizado para armar el fuero. Entonces, yo antes de descalificar lo que hace el INE o no hace, lo que sí creo es que se le debe garantizar a las y los legisladores pueden decir desde sus plataformas oficiales y desde la Tribuna”, precisó.

A pregunta de si estaría dispuesto a abrir el debate, Bolaños-Cacho remarcó: “me encantaría hacerlo”.

PRI presentará denuncia ante Tribunal

El líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, dio la bienvenida al anuncio y, en una conferencia de prensa, anunció que su grupo parlamentario impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del órgano electoral que ordena a sus compañeros legisladores Emilio Suárez Licona, Marco Antonio Mendoza y Carolina Viggiano, y a él mismo, retirar publicaciones de sus redes sociales originadas por Alito Moreno.

Moreira consideró que con esta determinación el INE “persigue facultades metaconstitucionales”, afecta la libertad de expresión, la deliberación pública y la inviolabilidad de opinión de quienes integran el Congreso de la Unión.

Una vez notificados, los mensajes reposteados deberán ser retirados a las 09:00 horas de este miércoles 23 de septiembre.

“Ya no hay libertad de expresión”, sostuvo Rubén Moreira, al señalar que la resolución también afecta la inmunidad parlamentaria.

Advirtió que, de ser necesario, llevarán su demanda al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, al considerar que el tema trasciende a los propios legisladores.