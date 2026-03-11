Policía de Tamaulipas libera a 5 migrantes y detiene a dos captores

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas liberaron a cinco personas migrantes que pretendían llegar a Estados Unidos. En la acción también detuvieron a dos sujetos señalados como sus presuntos captores, uno de ellos extranjero.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública, los hechos ocurrieron en el municipio de Soto La Marina, ubicado en la zona central de la costa del Golfo de México.

Esta región es frecuentemente utilizada por personas migrantes por representar una ruta más corta hacia la frontera norte del estado, colindante con Texas, Estados Unidos.

El reporte oficial indica que entre las personas liberadas se encuentran dos mujeres, una de ellas de nacionalidad mexicana, mientras que el resto de las víctimas son originarias de Ecuador y El Salvador.

Aunque la dependencia no precisó el lugar exacto del operativo, se sabe que los agentes actuaron en un hotel de la localidad tras recibir el reporte de que las víctimas se encontraban privadas de su libertad.

Durante el operativo, se logró la detención de dos sospechosos, uno de ellos de origen venezolano.

Versiones extraoficiales señalan que ambos detenidos podrían pertenecer a un grupo delictivo con presencia en la región, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades.

Por el momento, los detenidos quedaron a disposición de las instancias correspondientes para determinar su situación legal.

