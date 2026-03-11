Cae “El Callejas”, señalado como líder de la Familia Michoacana en Tlaxcala

En Tlaxcala, en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, se logró la captura de José Armando N, alias "El Callejas", presunto mando de la organización criminal de la Familia Michoacana, en el municipio de San Juan Totolac.

La detención representa un golpe significativo contra la delincuencia organizada en el estado.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles cuando el sistema de cámaras del C5i y el rastreo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, que encabeza Omar García Harfuch, detectaron el desplazamiento de una camioneta Jeep Cherokee, color gris, sobre la zona conocida como El Trébol.

En este punto estratégico, elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ejecutaron una "pinza" táctica para cerrarle el paso y lograr su aseguramiento sin realizar un solo disparo.

Luego de su detención, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de extorsión emitida en Toluca, Estado de México, además de estar vinculado a investigaciones federales por delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto.

De acuerdo a registros nacionales, José Armando N. era considerado un generador de violencia que presuntamente buscaba establecerse en Tlaxcala para expandir las operaciones del grupo criminal.

“El Callejas” fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Aseguran armas y autos de lujo del CJNG

El pasado 23 de febrero, autoridades aseguraron tres autos y armamento ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tlaxcala.

Además, un hombre de 37 años fue detenido en la comunidad de la Aurora en el municipio de Teoeyanco.

En el operativo participaron Fuerzas Federales, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala, donde lograron el aseguramiento de tres vehículos de lujo en la comunidad de La Aurora.

Estos vehículos se encuentran integrados en una carpeta de investigación vigente por los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, vinculados presuntamente con la célula delictiva conocida como “Los Pescados”.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación por homicidio UIHOM-N/34/2025, el ahora imputado declaró ante las autoridades haber sido amenazado por sujetos fuertemente armados para custodiar los vehículos.

En su testimonio, refirió que bajo advertencias de violencia y la exhibición de armas de fuego cortas, los delincuentes afirmaron pertenecer a la mencionada estructura criminal para obligarlo a colaborar.

Tras su detención, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la FGJE para iniciar con el proceso legal correspondiente.

jcp