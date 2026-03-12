Plan B de la reforma electoral, en suspenso

Hasta la madrugada de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum y los coordinadores parlamentarios en las cámaras de diputados y de senadores de Morena, el Partido del Trabajo y del Partido Verde, se reunieron por más de cuatro horas en Palacio Nacional para tratar de determinar cuáles serían las reformas legales requeridas para instrumentar el sistema legal que planea la titular del Ejecutivo.

Durante el encuentro que continuaba hasta las 00:00 de este jueves se analizaron qué reformas legales serán presentadas y su alcance.

Se espera que este jueves el conjunto de modificaciones legales sea presentado por la presidenta y sea ingresada al Senado para iniciar su análisis y eventual aprobación.

La reunión se dio tras el rechazo en el pleno de la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma electoral que envió la presidenta y que había sido aprobada en un inicio por comisiones de ese órgano legislativo.

En la votación en el pleno, los partidos Verde y Del Trabajo cumplieron su advertencia de no aprobar la reforma en los términos que planteó Sheinbaum a los diputados federales.

Los dos partidos aliados de Morena en las recientes elecciones externaron desde las negociaciones previas con la presidenta y la comisión redactora de la reforma que estaban en desacuerdo con la reducción de plurinominales y con la reducción de recursos para partidos y para el Instituto Nacional Electoral (INE).

Largas negociaciones

Tras la votación en la Cámara, Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, se trasladó a Palacio Nacional, a donde arribó alrededor de las 19:00 horas.

Antes de iniciar el encuentro, Monreal estableció que se analizaría el paquete de reformas legales requeridas para modificar el sistema electoral, como lo pretendía la presidenta a través de la reforma constitucional que fue rechazada.

Vamos a ver la agenda legislativa (…) Es probable que se vea (El Plan B), es probable que sea uno de los temas”, puntualizó el coordinador de los diputados federales de Morena.

A la reunión, además de Monreal, acudieron a la sede del Ejecutivo el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ignacio Mier; y el senador del Partido Verde. Manuel Velasco.

Pasadas las 21:00 arribaron a Palacio Nacional el diputado federal del PT, Benjamin Robles, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del partido; y Geovanna Bañuelos, coordinadora de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado, para sumarse a las negociaciones.

*mcam