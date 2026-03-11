Estudiantes de Jalisco pagarán $5 en transporte, sin excepciones: Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que todos los estudiantes del estado pagarán una tarifa preferencial de cinco pesos en el transporte público durante todo el sexenio.

El mandatario estatal explicó que este beneficio aplicará para estudiantes de instituciones públicas y privadas en todo Jalisco, sin excepciones, manteniendo así uno de los apoyos más importantes para la movilidad estudiantil.

Indicó que el propósito es “mantener a las y los jóvenes de Jalisco en las aulas de clase preparándose para el futuro”.

Para acceder a esta tarifa preferencial, los estudiantes podrán utilizar distintos métodos de pago que ya se encuentran en operación dentro del sistema de transporte público.

Entre ellos se mantiene vigente la tarjeta de Mi Pasaje, que seguirá funcionando sin cambios durante todo el sexenio. También se puede acceder a este descuento con la Tarjeta Única al Estilo Jalisco.

Además, podrán utilizar la tarjeta Yo Jalisco, que forma parte del sistema de pagos electrónicos del transporte en el estado, así como la credencial de la Universidad de Guadalajara que cuenta con chip integrado para realizar recargas y pagos en el transporte.

El gobernador Pablo Lemus señaló que cualquiera de estos mecanismos permitirá a las y los estudiantes acceder a la tarifa preferencial de cinco pesos, garantizando que el beneficio sea universal y fácil de utilizar.

El Gobierno de Jalisco busca reducir la carga económica que representa el transporte para las familias y facilitar que miles de jóvenes continúen con sus estudios.

