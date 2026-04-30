Policía de Monterrey, Nuevo León, salva a niña de ahogarse en alberca

Elementos de la Policía de Monterrey, Nuevo León, auxiliaron a una niña de 7 años que estuvo a punto de ahogarse al ingresar a una alberca en una quinta de la colonia Estrella.

Los hechos ocurrieron en un inmueble conocido como Quinta “La Estrella”, ubicado en el cruce de las calles Termópilas y Martín Carrera, donde se reportó una emergencia relacionada con una menor en riesgo de ahogamiento.

De acuerdo con el informe, los oficiales Eduardo Zapata y Francisco Carrizales realizaban labores de patrullaje preventivo en la zona cuando recibieron el reporte de auxilio, en el que se alertaba que una niña había sido sacada del agua en estado delicado.

Al arribar al sitio, los policías encontraron a la menor inconsciente a un costado de la alberca, por lo que de inmediato comenzaron a brindarle atención de primeros auxilios, actuando con base en la capacitación recibida en este tipo de situaciones.

Fue el oficial Zapata quien inició maniobras de reanimación cardiopulmonar, aplicando la técnica de Heimlich para liberar las vías respiratorias de la menor, quien presuntamente había inhalado agua mientras se encontraba dentro de la alberca.

Durante varios minutos, los uniformados continuaron con las maniobras de auxilio hasta que la niña reaccionó y logró expulsar el líquido, lo que permitió estabilizarla momentáneamente en espera de atención médica especializada.

Posteriormente, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, así como personal de Protección Civil de Monterrey, quienes tomaron el control de la situación para brindar una valoración más completa a la menor.

Tras ser atendida en el sitio, la niña fue trasladada a un hospital de la localidad para recibir atención médica y descartar cualquier complicación derivada del incidente.

Familiares de la menor, visiblemente consternados por lo ocurrido, agradecieron la oportuna intervención de los oficiales, quienes lograron evitar consecuencias mayores gracias a su rápida reacción.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de acciones forman parte de la preparación constante que reciben los elementos de seguridad, quienes además de sus funciones de vigilancia, cuentan con capacitación en atención de emergencias.

JCS