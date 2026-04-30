Detienen a sujeto por matar a la hija de su expareja

El presunto responsable de la muerte de una joven de 23 años en la colonia Lomas de la Paz fue detenido este 29 de abril en calles de la colonia Urdiales, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El hombre fue identificado como Héctor “N”, de 47 años, y su detención se debe a los delitos de feminicidio, secuestro agravado y tentativa de feminicidio.

De acuerdo con el reporte emitido por las autoridades, Héctor “N” fue trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal y puesto a disposición de un juez de control y de juicio oral penal de Nuevo León.

El caso está siendo llevado por la Fiscalía especializada en feminicidios y delitos cometidos en contra de las mujeres, por lo que se espera que en los próximos días se de mayor información respecto al avance de este tema.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Fue el pasado domingo 26 de abril cuando una joven de 23 años fue asesinada en su propia casa ubicada en calles de la colonia Lomas de la Paz, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en feminicidios, la joven era hija de una mujer que previamente había tenido una relación sentimental con Héctor “N”.

El asesinato de la joven sobrevino cuando Héctor “N” ingresó al domicilio y mantuvo a la joven privada de su libertad durante un tiempo, lapso en el que ejerció actos de violencia en contra de la mujer, lo cuales terminaron con su vida.

Al lugar llegó la expareja de Héctor “N”, quien se dio cuenta que su hija ya no contaba con signos vitales, ante ello, Héctor “N” amenazó de muerte a su expareja y comenzó a golpearla al grado de también intentar asesinarla.

De acuerdo con el reporte, el hombre estaba a punto de estrangular a la mujer cuando llegó otro de sus hijos e intervino para que Héctor “N” dejara en paz a su madre.

Desde los hechos del domingo, Héctor “N” se había encontrado prófugo, hasta este miércoles que fue localizado y puesto a disposición de las autoridades. De acuerdo con el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la joven de 23 años murió por asfixia por estrangulamiento.

Familia encuentra muerta a joven en su domicilio

El hallazgo de una mujer sin vida durante las primeras horas del domingo movilizó a las corporaciones de seguridad en la colonia Lomas de la Paz, en Apodaca, Nuevo León.

El cuerpo de la víctima, quien presentaba signos de agresión física, fue localizado al interior de una propiedad ubicada sobre la calle Lomas de Japón, activando de inmediato los protocolos de investigación por muerte violenta.

De acuerdo con información recabada en el lugar, familiares de la joven fueron quienes la encontraron inconsciente alrededor de las 07:00 horas. Tras realizar el reporte a las líneas de emergencia, paramédicos de los cuerpos de auxilio arribaron al sitio únicamente para confirmar que la persona ya carecía de signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Apodaca procedieron al resguardo de la vivienda y al acordonamiento del perímetro para permitir el acceso de las autoridades investigadoras.

La joven fue identificada de manera preliminar como Angela Michelle, de 23 años. Aunque las causas exactas del deceso serán determinadas por la autopsia de ley, el personal pericial detectó evidencias de violencia en la escena.

De manera extraoficial, trascendió que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) indaga el entorno personal de la fallecida. Una de las líneas de investigación se centra en la relación con su pareja, con quien presuntamente se encontraba antes del hallazgo, aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna detención oficial vinculada al caso.

jcp