En pleno 'día del niño', menor de edad movilizó a uniformados en NL; ¿qué pasó?

Un menor de edad armado con un rifle de postas movilizó a elementos de la policía municipal y agentes ministeriales a una escuela secundaria de Pesquería, Nuevo León. Los hechos fueron reportados este jueves a las 11:55 horas en la secundaria 127 Rolando Guzmán Flores.

El plantel educativo donde ocurrieron los hechos está ubicado en el cruce de Ferrara y Trento en la colonia Lomas de San Martín, en el referido ayuntamiento regiomontano. La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que recibieron a la central de radio el reporte de un adolescente el cual llevó un arma al plantel.

Los padres de familia del estudiante fueron contactados para que acudieran a la escuela y responder por los hechos que originó su hijo. Cuartoscuro

Una vez que arribaron al sitio, los elementos se dieron cuenta que el arma era de postas, sin embargo eso no los limitó a asegurar el artefacto y al menor de edad, quien fue canalizado a la prefectura de la institución educativa.

Derivado de lo anterior, los padres de familia del estudiante fueron contactados para que acudieran a la escuela y responder por los hechos que originó su hijo, así como para considerar las medidas pertinentes.

Cabe mencionar que a lo largo de esta semana, autoridades del estado han atendido las presuntas amenazas de tiroteo en diversos planteles educativos las cuales se hacen presente mediante pintas o mensajes en las instalaciones de las instituciones.

fdm