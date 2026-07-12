Policía atropella y mata a una mujer en Coahuila

Un elemento de la Policía Municipal de Saltillo, Coahuila, fue detenido luego de participar en un accidente donde falleció una mujer y otra más resultó lesionada en la colonia Asturias de la capital del estado.

Los hechos se registraron la tarde de este domingo cuando César Uriel, de 28 años de edad, tripulaba la patrulla C1819, presuntamente se pasó un semáforo en rojo en el cruce de las calles Gijón y Santander, donde se impactó contra un vehículo Neón, saliendo proyectada la unidad oficial hacia la banqueta donde atropello a las dos mujeres que caminaban por la banqueta.

Una de las mujeres falleció en el lugar de los hechos, mientras la otra fue trasladada a un hospital.

Familiares y amistades de las víctimas intentaron golpear al uniformado por lo que fue necesaria la presencia de diferentes corporaciones.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar con el levantamiento de evidencias y trasladar el cuerpo al Semefo para la necropsia de ley.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el agente César Uriel, fue detenido y consignado ante el Ministerio Público para que se lleven a cabo las investigaciones.

Los gastos que deriven del accidente serán solventados por la institución y la compañía aseguradora de la unidad.