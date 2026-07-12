EU acepta abrir su mercado a importación de azúcar mexicana

El Gobierno de los Estados Unidos aceptó abrir su mercado a la importación de azúcar producida en México por más de 1.2 millones de toneladas para el próximo año, lo que generará ingresos al sector por más de 4.7 mil millones de pesos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum mediante un comunicado.

Con esta medida, la importación de azúcar mexicana por parte de los Estados Unidos se incrementará en más de 500 por ciento, de acuerdo con estimaciones del Gobierno de México.

Este acuerdo comenzó a negociarse durante la visita de la Secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollings, a la presidenta Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, el 3 de noviembre de 2025.

Como resultado del diálogo con las autoridades estadounidenses, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha logrado que Estados Unidos inicie la regularización del acceso de la industria azucarera y de los productores de caña de azúcar mexicanos al mercado estadounidense.

El departamento de Agricultura de los Estados Unidos estimó que requerirá importar hasta 1 millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana en el ciclo 2026-2 una cantidad 512 por ciento superior a la estimación del ciclo 2025, 2026.

Estas nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos pagados por la industria azucarera a los productores de caña mexicanos en la próxima temporada”, destaca el comunicado emitido por la presidenta Sheiunbaum.

En el documento se destaca que el acuerdo se alcanzó gracias al esfuerzo de ambos gobiernos por alcanzar acuerdos en beneficio de los productores de caña de México, y en beneficio también de los consumidores en ambos países.

La estimación de la demanda de azúcar en los Estados Unidos que orilló a buscar en México a los proveedores necesarios, fue publicada por el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el 10 de julio de 2026.

Sheinbaum acusa a Ken Salazar de mentir en caso 'Mayo' Zambada

En días pasados, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió este jueves en que en el caso de la sustracción y traslado de Ismael El Mayo Zambada de México hacia los Estados Unidos, el exembajador de ese país, Ken Salazar, miente en su versión lo que implicaría que se violó la soberanía mexicana.

El miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) recalcó que de acuerdo con las autoridades mexicanas, Salazar se contradice al señalar que no hubo actuación del gobierno de ese país en la sustracción de Zambada, pero el propio FBI presume esa acción.

De acuerdo con la Fiscalía hay falta a la verdad por parte del exembajador” (...) “El asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía, porque repito, el fin no justifica los medios, por supuesto que este capo de la droga este líder del cártel de Sinaloa, qué bueno que está detenido, aquí tenía orden de aprehensión, pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, explicó Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre por qué el gobierno de México decidió extraditar al piloto del avión en el que se trasladó a Zambada, recalcó que la FGR deberá ser la que explique porque durante la gestión de Alejandro Gertz se tomó esa decisión.

De acuerdo con el canciller Roberto Velasco, fue hasta después de que se extraditó al piloto cuando se tuvo la información de que había participado en el traslado de El Mayo Zambada hacia Estados Unidos.

Sheinbaum insistió en que el FBI y el gobierno de los Estados Unidos deben presentar la información de cómo se llevó a cabo la detención y traslado de Zambada, pues la propia agencia ha presumido que un avión que se expone en un museo de Texas se utilizó para llevar al Mayo a los Estados Unidos, lo que implicaría una violación del territorio mexicano.