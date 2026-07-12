Mara Lezama se reúne con autoridades de EU para fortalecer la cooperación en seguridad

Con el objetivo de consolidar las estrategias de protección en una de las regiones turísticas más importantes del país, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo una reunión de trabajo con una delegación de integrantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. El encuentro tuvo como eje central la revisión de los avances en materia de seguridad pública y el fortalecimiento de la cooperación binacional entre ambas naciones. Durante la mesa de trabajo, los representantes norteamericanos entregaron un reconocimiento oficial al Gobierno de Quintana Roo por los resultados obtenidos y el trabajo coordinado que se realiza para fortalecer la paz y la seguridad tanto de las y los quintanarroenses como de los millones de turistas internacionales que visitan la entidad.

La mandataria estatal enfatizó la importancia de los lazos internacionales para mantener el orden, al señalar que en Quintana Roo se tiene claro que la seguridad se construye en equipo. Bajo esta premisa de corresponsabilidad y apoyo mutuo, Mara Lezama reafirmó el compromiso de su administración de seguir fortaleciendo la cooperación con las autoridades estadounidenses para combatir de forma frontal a la delincuencia organizada y común, protegiendo el patrimonio y la integridad de las familias locales y de los visitantes. Las agencias de seguridad de ambos países coincidieron en que el intercambio de información técnica y el desarrollo de operativos conjuntos son piezas clave dentro del esquema de inteligencia implementado en la península.

Al cierre de la jornada, las delegaciones binacionales acordaron mantener una agenda de evaluación periódica para medir el impacto de los nuevos acuerdos de colaboración táctica y tecnológica en los principales destinos de la entidad. El reconocimiento otorgado por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos respalda los avances alcanzados por Quintana Roo en materia de seguridad y proyecta la continuidad de la cooperación entre ambas partes para fortalecer un entorno confiable para la población, el turismo y las inversiones.