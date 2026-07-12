Video: Camioneta invade banqueta y casi atropella a una familia con dos menores en Veracruz

Momentos de angustia vivió una familia integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, luego de que una camioneta particular invadiera la banqueta por la que caminaban en la colonia El Naranjito, en el municipio de Cosoleacaque.

El incidente ocurrió el pasado 10 de julio y fue captado por una cámara de videovigilancia instalada en una vivienda. Las imágenes muestran cómo el vehículo se desvía repentinamente de la calle y avanza sobre la acera justo cuando la familia transitaba por el lugar.

La rápida reacción de un hombre que acompañaba al grupo evitó una tragedia. En cuestión de segundos tomó en brazos a uno de los menores y logró ponerlo a salvo, mientras las otras personas corrieron para esquivar la camioneta, que recorrió varios metros sobre la banqueta antes de detenerse.

Aunque el percance no dejó personas lesionadas, el video se viralizó en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por lo ocurrido y exigieron que las autoridades investiguen el caso para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

De manera extraoficial, se ha señalado que el conductor habría perdido el control de la unidad al intentar estacionarse; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Tampoco se ha informado si el responsable fue identificado o si existe alguna investigación en curso.

El hecho ha generado un llamado entre habitantes de la zona para reforzar las medidas de seguridad vial, al considerar que el incidente pudo haber terminado en una tragedia.