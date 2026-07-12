SICT construirá 388 caminos artesanales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este año se construirán 388 caminos artesanales, para lo cual, habrá una inversión de 5 mil 999 millones de pesos.

El Programa de Caminos Artesanales tiene por objetivo mejorar la conectividad terrestre y el acceso a servicios básicos en comunidades indígenas del país.

Las obras iniciaron en este mes y representan 888 kilómetros de caminos en 18 estados del país, con lo cual, se beneficiará a 327 mil habitantes.

Por lo anterior, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se han realizado 143 asambleas comunitarias para decidir la ruta y aprobar los proyectos.

Habrá inversiones anuales

La dependencia federal explicó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum -de 2027 a 2030- se invertirán anualmente 5 mil 999 millones de pesos en el rubro de caminos artesanales.

En un comunicado agregó que durante 2025, este programa se impulsó en 11 estados del país en donde se construyeron 135 caminos, equivalentes a 432 kilómetros, con una inversión de 2 mil 563 millones de pesos. Estas obras beneficiaron a 136 mil 474 habitantes en Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz y Zacatecas.