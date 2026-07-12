Ofrecen recompensa de 1 mdp por reos que se fugaron del Cereso 2 de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia Estatal lanzó una recompensa de un millón de pesos a quienes proporcionen información que conduzca a re capturar a tres reos peligrosos que se fugaron del Centro de Reinserción Social Hermosillo 2, ubicado en la capital de Sonora.

Los internos que lograron escaparse del Cereso 2 fueron identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, alias "El Meny", quien había sido encarcelado por secuestro, homicidio, corrupción de mejores y narcotrafico; Omar Milán Tena y/o Omar Millán Tena, alias "El Mike”, sentenciado por homicidio, narcomenudeo y asociación delictuosa; además de Paúl Alexis Téllez Olguín, alias "El Güero", acusado por delitos de alto impacto como homicidio premeditado; todos permanecen evadidos de la justicia y cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes.

A través de medios especializados en nota policiaca, trascendieron las fotografías de una escalera hechiza, que los fugitivos construyeron en la carpintería del pena, y que presuntamente habrían utilizado para saltar los muros del penal.

La Fiscalía de Justicia hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya a su ubicación, garantizando la confidencialidad de los datos proporcionados y afirmando que pagará la recompensa a quien colabore para detenerlos.

La FGJES advirtió que estos prófugos representan un riesgo para la sociedad y dijo que mantendrá, en coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, todas las acciones operativas y de investigación hasta lograr su captura.