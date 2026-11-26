El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que una vaguada polar y la corriente en chorro polar y subtropical originaron, a partir de este jueves, la Primera Tormenta Invernal de la Temporada.

Destacó que se esperan lluvias puntuales intensas en Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y noroeste) y Guanajuato (oeste), y muy fuertes en Durango (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes y Querétaro (centro y sur).

Llega Primera Tormenta Invernal de la Temporada en México Excélsior

Además, se prevén lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste y noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (norte y este); intervalos de chubascos (Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Tabasco, así como lluvias aisladas en Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Por otra parte, el Frente Frío número 8 se extenderá sobre el occidente del Mar Caribe "y dejará de afectar al territorio nacional; sin embargo, su masa de aire ártico asociada mantendrá evento de Norte con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora durante la mañana en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde".

Asimismo, se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora (costa), además de oleaje de 4.0 a 5.0 metros (m) de altura en la costa occidental de la península de Baja California y el Golfo de Tehuantepec, de 2.0 a 3.0 m de altura en las costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte) y de 1.0 a 2.0 m de altura en la costa de Tamaulipas.

El SMN señaló que la masa de aire ártico asociada al sistema frontal mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, por lo que se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en las sierras de Durango y Chihuahua; de -5 a 0 grados y heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y de 0 a 5 grados con posibles heladas en las montañas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Agregó que para el Valle de México se estima cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco a templado.

"Durante la mañana se prevé presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste y noroeste); mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida

Canales de baja presión y el ingreso de humedad, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noreste, occidente, centro y sur de la República Mexicana. Cuartoscuro

Así como intervalos de chubascos en la Ciudad de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 grados y la máxima de 19 a 21 grados", indicó.

La noche de este jueves, se espera caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Para el viernes, el pronóstico es de temperaturas mínimas de 0 a 5 grados con posibles heladas en las sierras de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

También habrá condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Jalisco, Colima y Michoacán, así como en zonas montañosas por arriba de dos mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México.