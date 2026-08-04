Poder Judicial defiende actuación de jueces en caso Dafne

La presidenta magistrada del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras, aseguró que las resoluciones emitidas hasta el momento en el caso del feminicidio de Dafne están sustentadas en la "verdad jurídica" y no en la presión generada en redes sociales.

Confirmó que existen más de cinco denuncias vinculadas con presuntos hechos ocurridos dentro de la academia militarizada donde la menor estuvo internada.

La titular del Poder Judicial expresó la solidaridad de la institución con la familia de la víctima y calificó el crimen como un hecho "lamentable y deleznable", al señalar que desde que se tuvo conocimiento del caso se implementaron las acciones necesarias para garantizar que el proceso judicial avance con celeridad y eficacia.

Subrayó que la responsabilidad del Poder Judicial es garantizar un debido proceso para todas las partes, pues sostuvo que ese principio es el que permitirá alcanzar una verdadera justicia para Dafne y sus familiares.

Sobre las críticas por la actuación de los juzgadores y las versiones que han circulado sobre otros presuntos involucrados, Contreras afirmó que las decisiones judiciales se sustentan exclusivamente en los elementos contenidos en la carpeta de investigación.

"Las decisiones que se han tomado tienen que ver con una verdad jurídica, no la que transcurre en redes sociales ni la percepción de algunas personas. Hay datos suficientes en la carpeta para respaldar las resoluciones que hasta este momento se han emitido", sostuvo para ABC Noticias.

Defendió el trabajo de la jueza que conoce el asunto y recordó que cualquier actuación judicial puede ser revisada por el Tribunal de Disciplina Judicial y, posteriormente, por una segunda instancia, mecanismos que garantizan el escrutinio y la legalidad de las resoluciones.

Sobre las investigaciones derivadas de otros posibles abusos dentro de la institución militarizada, informó que existen diversas denuncias adicionales, aunque precisó que no todas corresponden al delito de feminicidio ni necesariamente involucran a los mismos responsables.

"Tenemos conocimiento de que existen más de cinco denuncias relacionadas con señalamientos de lo que acontecía en esa institución", indicó, al explicar que la información se mantiene reservada para no afectar las investigaciones en curso.

La magistrada detalló que actualmente tres personas permanecen vinculadas a proceso por el caso del feminicidio y que la investigación complementaria continúa, etapa en la que la Fiscalía deberá robustecer la acusación y las defensas ejercerán sus derechos procesales.

En cuanto a las posibles sanciones, recordó que el Código Penal de Tamaulipas establece penas de entre 40 y 60 años de prisión para el delito de feminicidio.

Contreras respaldó la iniciativa del Gobierno Federal para homologar el delito de feminicidio en todo el país, al considerar que permitirá unificar criterios de aplicación y fortalecer la impartición de justicia, además de establecer directrices comunes para la protección de niñas, niños y adolescentes.