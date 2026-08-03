Hay más casos de maltrato en la academia militarizada donde murió Dafne

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras López, reveló este lunes que existen al menos cinco denuncias adicionales relacionadas con la academia militarizada de Ciudad Madero, donde la joven Dafne Zapata Quintos perdió la vida a causa de abusos y golpes.

La magistrada precisó que estas nuevas denuncias señalan a responsables distintos a las tres personas actualmente procesadas por el feminicidio de la menor.

“Hay otras denuncias de otros jóvenes menores, pero que señalan a otros responsables”, aclaró Contreras López, quien explicó que, tras conocerse el lamentable fallecimiento de Dafne, las investigaciones se ampliaron significativamente y ahora involucran a otras posibles víctimas, entre ellas menores de edad.

La titular del Poder Judicial estatal subrayó que los nuevos casos son completamente ajenos a la carpeta judicial que se sigue contra la estudiante Dana Yanina “N”, la instructora Estrellita “M” y el director del plantel Jorge Luis “P”, únicos vinculados a proceso por la muerte de Dafne.

Por la delicadeza de los hechos y para no entorpecer las diligencias, la magistrada se reservó los detalles, el número exacto de víctimas y sus identidades.

El fiscal de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco Foto: Alfredo Peña

De forma paralela, el fiscal general de Justicia del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó la existencia de más carpetas de investigación y aseguró que la indagatoria por la muerte de Dafne continúa abierta.

“Se sigue trabajando en la línea de investigación de la misma carpeta, pero también en otras nuevas, de modo que se seguirá avanzando y habrá otros resultados”, afirmó.

Govea Orozco descartó, por el momento, una posible responsabilidad de las autoridades administrativas de la Secretaría de Educación estatal.

“Están haciendo su trabajo y atendiendo los nuevos lineamientos que la Secretaría de Educación a nivel federal implementó”, señaló.

Y agregó que, a raíz de estos hechos, se ha entendido que en todo el país se han suscitado situaciones similares en instituciones privadas de este tipo.

El fiscal explicó que, por la naturaleza de los hechos y por tratarse de una menor de edad, el caso de Dafne se tipificó como feminicidio, atendiendo los lineamientos federales en la materia.

Finalmente, puntualizó que en lo que va del año, Tamaulipas registra 20 casos de feminicidio, de los cuales el 80 por ciento ya están esclarecidos y cuentan con personas detenidas.