Plataformas digitales avalan decreto contra la violencia en redes; Sheinbaum lo presentará el miércoles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que las plataformas digitales están de acuerdo con el decreto que busca combatir la violencia en redes sociales y proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos que pongan en riesgo su integridad.

Durante su conferencia mañanera, la jefa de Estado señaló que ya conversó con representantes de las empresas tecnológicas, quienes aceptaron las medidas planteadas, aunque propusieron incorporar algunos temas.

Estuvieron totalmente de acuerdo las plataformas de redes sociales están de acuerdo en lo que les estamos pidiendo”, afirmó.

Sheinbaum Pardo aprovechó la tribuna de Palacio Nacional para adelantar que este miércoles 14 de octubre, Luisa María Alcalde Luján dará a conocer los detalles del decreto y sus alcances.

La propuesta busca que las plataformas asuman mayores responsabilidades para prevenir la difusión de contenidos relacionados con violencia, acoso, discursos de odio, autolesiones y otros materiales que puedan afectar a menores de edad.

Entre las medidas planteadas se encuentran mecanismos para denunciar y retirar publicaciones perjudiciales, herramientas de supervisión parental y mayores controles de seguridad para usuarios menores de edad.

Cabe señalar que el gobierno federal también mencionó que, si las empresas no cumplen con las disposiciones, podría impulsar una regulación legal adicional que contemple sanciones.

Así, la presentación de este miércoles sobre los detalles permitirá conocer las obligaciones definitivas para las plataformas y los mecanismos previstos para vigilar su cumplimiento.