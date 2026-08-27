Varados previo a examen: aspirantes a la UNAM e IPN pierden cursos por fraude de Más Preparación

Para cientos de jóvenes que buscan un lugar en las universidades públicas y para sus familias, el escándalo por el presunto fraude cometido por la academia Más Preparación durante el proceso de admisión de la UNAM no solo se traduce en carpetas de investigación o en la aprehensión de dos de sus operadores, sino en el abrupto quiebre de su preparación académica y el riesgo de perder el dinero que pagaron por ella.

Tras la detención de Edgar “N” y David “N” y el aseguramiento de las sedes de su academia, las transmisiones en vivo se cortaron, las aulas cerraron y las líneas de atención al cliente dejaron de responder, dejando varados a los aspirantes a menos de un mes de sus evaluaciones.

Jaime, de 21 años, es uno de los afectados. Tras desertar de la universidad para buscar un lugar en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), invirtió 3 mil 500 pesos —entre la inscripción y la compra de manuales— para tomar un curso intensivo de lunes a domingo. Su examen de segunda vuelta está programado para finales de septiembre.

“Nosotros somos el daño colateral de la situación. El martes estábamos en clase; la transmisión se cortó y nos dijeron que se había ido la luz. Pasó casi hora y media y no supimos nada, hasta que en la noche nos enteramos por las noticias de las detenciones”, relata Jaime.

El joven forma parte de un grupo de WhatsApp integrado por alrededor de 150 alumnos que ahora buscan respuestas sobre la continuidad de sus clases. Compañeros que acudieron a la sede principal de la empresa en Lindavista constataron que el inmueble se encuentra cerrado y abandonado tras las diligencias de las autoridades.

“Lo que pedimos es empatía. Los profesores que nos daban clase eran excelentes y no tenían nada que ver con lo que hacían los dueños. A mí, como alumno, lo único que me gustaría decirles es: déjenme terminar mis clases o devuélvanme mi dinero”, exige Jaime.

El esfuerzo familiar en el limbo

La problemática afecta también a familias con proyectos de mediano plazo. La señora Alejandra inscribió a su hija, quien cursa el tercer año de preparatoria y busca ingresar a la UNAM en 2027. Tras una experiencia previa positiva en regularización secundaria, desembolsó 2 mil 700 pesos el pasado 31 de julio para cubrir la primera fase del curso.

Afectados relatan que el día de las detenciones las clases en línea se interrumpieron bajo el pretexto de una falla eléctrica. Especial

Los afectados solicitaron informes sobre sus cursos, pero no recibieron mucha información. Especial

“Elegí esta opción porque estaba al alcance de mi economía; otras instituciones cobran más de 9 mil pesos y se me sale del presupuesto. Las clases eran de lunes a viernes, pero desde el martes ya no pudieron entrar a la liga”, explica la madre de familia.

Ante la falta de avisos oficiales, Alejandra ha intentado comunicarse por teléfono, correo y redes sociales, recibiendo únicamente respuestas automáticas.

“Nos da mucha impotencia porque no nos contestan. Ojalá las autoridades puedan deslindar responsabilidades rápidamente para que los muchachos no queden a la deriva. Si no nos van a regresar el dinero, que al menos permitan que los chicos reciban la preparación por la que pagamos”, demanda.