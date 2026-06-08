Planet Fitness México y Sultanes fortalecen su alianza

Planet Fitness®, continúa fortaleciendo su vínculo con el deporte mexicano al renovar, por segundo año, su alianza con Sultanes, uno de los equipos más emblemáticos y con mayor tradición del béisbol nacional.

Planet Fitness® México inauguró el nuevo gimnasio del equipo, un espacio diseñado para acompañar la preparación física, el rendimiento y el bienestar de los jugadores, integrando 22 nuevos equipos de entrenamiento que permitirán fortalecer sus rutinas de fuerza, acondicionamiento y recuperación.

Esta iniciativa representa un paso más en la relación entre Planet Fitness® y Sultanes, consolidando una alianza que va más allá de una temporada y que refleja una visión compartida: impulsar el movimiento, la disciplina, la constancia y el bienestar como pilares fundamentales dentro y fuera del diamante.

Fundados en 1939, los Sultanes de Monterrey representan un legado de pasión, orgullo y perseverancia para una de las aficiones más leales del país.

La inauguración del nuevo gimnasio reunió a medios locales, influencers y directivos de ambas instituciones, quienes fueron testigos de la apertura de este espacio de entrenamiento creado para fortalecer el desarrollo físico del equipo. Durante el evento, se destacó la importancia de seguir construyendo iniciativas que conecten el mundo del fitness con el deporte profesional, generando herramientas de valor para quienes viven el rendimiento físico como parte esencial de su día a día.

"Vamos a contribuir a que los campeones de la Liga Mexicana de Basquetbol puedan refrendar su campeonato, con instalaciones renovadas, equipo nuevo, con Fuerza Regia varonil y femenil, muy contentos de entregar este espacio. En lo que se refiere a Sultanes, igualmente equipo varonil y femenil, muy contentos de poder ayudarlos a que la preparación sea mucho más integral, y que sigan logrando esas proezas dentro del campo de juego", señaló David Raya, Country Manager de Planet Fitness® México.

Más allá del terreno de juego, esta colaboración refuerza el compromiso de ambas organizaciones por impulsar acciones con impacto positivo. Para Planet Fitness®, sumarse nuevamente a Sultanes significa fortalecer una relación de largo plazo con una institución que inspira a miles de personas y que comparte la importancia de promover hábitos saludables, trabajo en equipo y bienestar integral.

Con clubes diseñados para recibir a personas de todos los niveles de experiencia, Planet Fitness® continúa promoviendo su filosofía de Zona Libre de Críticas®, invitando a cada persona a moverse a su propio ritmo, sin presión y en un ambiente amigable, incluyente y positivo. Esta misma visión se traslada ahora al nuevo gimnasio de Sultanes, donde el entrenamiento se convierte en una herramienta para impulsar metas, fortalecer equipos y elevar el desempeño.

La continuidad de esta alianza demuestra la confianza entre Planet Fitness® México y Sultanes de Monterrey, así como el interés de ambas instituciones por seguir generando experiencias que conecten el deporte, la comunidad y el bienestar. Con la inauguración de este nuevo espacio equipado con 22 equipos, ambas organizaciones confirman que el movimiento es un motor capaz de inspirar dentro y fuera del diamante.