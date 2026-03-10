Planet Fitness® celebra su campaña “Arrancando Motores”

La campaña “Arrancando Motores” de Planet Fitness® marcó un precedente dentro de la industria fitness en México al apostar por una dinámica innovadora que reconoció a sus socios.

Esta iniciativa incluyó el sorteo de 5 automóviles y 10 motocicletas, una estrategia nunca antes vista dentro del sector, siendo una oportunidad para que 70 mil personas conocieran el concepto de esta cadena de gimnasios.

Se enfatizó que la dinámica tuvo impactos dentro de los cuales fueron innovar en la forma de atraer nuevos usuarios y fortalecer la relación con quienes ya forman parte de la comunidad de la cadena.

“En el sector fitness no se había hecho una actividad como esta en la que sorteamos cinco autos y diez motos, además pudimos agregar a 70 mil personas que están conociendo el concepto”, comentó David Raya, CEO de Planet Fitness en México.

La campaña “Arrancando Motores” de Planet Fitness® busca motivar a más personas a iniciar una vida activa y saludable.

El gimnasio es para todos

El objetivo principal de la campaña se centró en incentivar a las personas que nunca han ido a un gimnasio a tomar la iniciativa, promoviendo la adopción de un estilo de vida saludable.

Desde la perspectiva de la compañía, la promoción también simboliza una nueva etapa para la marca en México, la cual se encuentra cerca de cumplir 5 años de operaciones en el país, siendo esta una estrategia clave e innovadora para una cadena de gimnasios.

Dentro del contexto del marketing, resulta una apuesta que sale de lo tradicional que te ofrece una marca, empezando por los servicios diferentes a la competencia, como la membresía Black Card, la cual te permite llevar un invitado a cada visita al gimnasio, brindando un mensaje positivo para quienes están considerando empezar a hacer ejercicio.

“Arrancando Motores”: un aplauso para la lealtad de los socios

La dinámica “Arrancando Motores” incluyó a socios y a los nuevos miembros, quienes pudieron participar en igualdad de condiciones sin importar el tiempo que hayan estado en el gimnasio.

“Tuvimos ganadores que precisamente llevan algunos años o meses entrenando y viniendo a nuestras instalaciones a disfrutar de todos los servicios que tenemos”, expresó Raya.

Aunque Planet Fitness® opera en distintos países, la compañía identifica características particulares en los usuarios mexicanos, mencionando que si bien, existen similitudes con otros mercados, como el hecho de que muchas personas se sienten intimidadas al inscribirse en un gimnasio, en México los socios tienden a ser más sociales y a preferir entrenar acompañados.

Consolidación en México

Actualmente cuentan con 47 clubes en operación y planea mantener un ritmo constante de aperturas durante 2026, además, la empresa incorporó 10 nuevos clubes al sistema a finales del año pasado, y busca mantener una expansión similar, sin descuidar sus estándares de calidad.

“Nosotros apapachamos a la gente que viene y no ponemos presión a nadie. En México tenemos oportunidad ofreciendo precios accesibles y un buen ambiente”, reafirmó Ben Nemo, inversor y asesor estratégico de Planet Fitness.

A largo plazo la marca se visualiza con la posibilidad de superar los 200 gimnasios en México, impulsada por los planes muy prometedores, con los números al alza y con una tendencia positiva.