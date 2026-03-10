Detienen en Hidalgo a presunto líder de 'Los Poshcos', banda dedicada al huachicoleo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detuvieron a un hombre señalado como probable integrante de una célula delictiva dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburo en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió durante recorridos de vigilancia y prevención del delito que policías estatales realizaban en el municipio. Durante estas labores, los agentes observaron una camioneta cuyo conductor mostró una actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial.

Ante esta situación, los oficiales le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva. Tras la inspección, fue detenido un individuo identificado con las iniciales J. H. P. de 24 años de edad.

Autoridades señalaron que el sujeto cuenta con antecedentes por el delito de robo calificado y es considerado presunto líder de una célula conocida como Los Poshcos, grupo al que se le relaciona con la extracción ilegal de combustible y su posterior distribución en la entidad.

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron diversas dosis de una sustancia con características de droga, así como 22 mil 500 pesos en efectivo y un teléfono celular que podría contener información relacionada con la operación del grupo delictivo.

El detenido, junto con la camioneta y los objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los operativos de vigilancia y patrullaje se mantienen activos en diferentes municipios con el objetivo de prevenir delitos y reforzar la seguridad en la entidad.

RLO