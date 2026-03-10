Sujeto entra a robar en una estética y toma como rehén a una mujer

Un hombre irrumpió en una estética y tomó como rehén a una mujer en un intento de asalto en Apodaca, Nuevo León.

Los hechos se registraron este martes en un establecimiento de la colonia Balcones del Mezquital, en el referido ayuntamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, elementos de Proximidad lograron el rescate de la víctima quien permanecía retenida.

El sujeto, identificado como Israel Alejandro “N”, la mantuvo amagada con dos armas blancas.

Los policías lograron entrar por la parte trasera de la casa que está habilitada como negocio.

Vecinos de la víctima solicitaron auxilio al 911 por lo que uniformados se dirigieron al negocio.

La víctima de los sucesos fue puesta a salvo, pero resultó con dos heridas leves por arma blanca.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que resulten.

Una patrulla estacionada en calles de Apodaca, Nuevo León Foto: Especial

Asaltante corre para huir y muere atropellado

A finales del mes de febrero, un hombre señalado como presunto responsable de al menos tres asaltos cometidos en un lapso aproximado de 40 minutos, perdió la vida tras ser atropellado mientras intentaba escapar de las autoridades en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

Los hechos se registraron poco antes de las 17:00 horas en el cruce de la avenida Carlos Salinas de Gortari y Ojo de Agua, cuando el hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta en dirección contraria sobre la primera vía y era perseguido por elementos de la Policía de Apodaca.

En medio de la huida, el sospechoso abandonó la unidad a un costado de la avenida Carlos Salinas de Gortari e intentó cruzar la arteria a pie; sin embargo, fue impactado por una camioneta, lo que provocó su muerte de manera instantánea.

Información preliminar indica que momentos antes había perpetrado un asalto en una carnicería de la colonia Valles de Santa Elena, en Zuazua, y que presuntamente portaba un arma de fuego. Además, se le vincula con otros dos robos cometidos en un mercado y una tienda del mismo municipio.

Según las versiones recabadas, el despliegue policial se activó luego de que las víctimas reportaran los hechos a las autoridades. La movilización derivó en la persecución que concluyó sobre la transitada avenida, donde ocurrió el fatal desenlace.

El cuerpo del hombre quedó tendido a un costado de la carpeta asfáltica, mientras que la motocicleta permaneció del otro lado de la vía, donde fue abandonada. A pesar de la magnitud del incidente, el tráfico en la zona no se vio severamente afectado, ya que los carriles contiguos continuaron operando con flujo moderado después de resguardar el área.

Elementos policíacos acordonaron la zona para preservar indicios y facilitar las labores periciales. El caso es investigado por la Agencia Estatal de Investigaciones, instancia que se encargará de esclarecer tanto la mecánica del accidente como la probable participación del fallecido en los asaltos reportados.

En el sitio también trascendió que el hombre portaba un arma de fuego, la cual fue asegurada por las autoridades y puesta a disposición del Ministerio Público. Peritos recabaron evidencias, inspeccionaron la motocicleta y realizaron entrevistas a testigos, así como al conductor de la camioneta involucrada, quien permaneció en el lugar para rendir su declaración.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense llevó a cabo el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro para practicarle la autopsia de ley.

jcp