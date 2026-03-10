Balacera cerca de escuela provoca pánico en Saltillo, Coahuila; menores se tiraron pecho tierra

Detonaciones de armas de fuego sembraron el pánico y provocaron una intensa movilización de elementos de seguridad de diferentes corporaciones quienes lograron la detención de 8 personas al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los uniformados pertenecientes a la Policía de Acción y Reacción (PAR) acudieron a la colonia Lomas del Refugio para atender un reporte de una riña donde tres personas dejan lesionado a un sujeto con arma de fuego.

Los disparos se registraron cerca de las inmediaciones de la escuela primaria Alfonso Cepeda Salas, donde los alumnos se pusieron pecho tierra para evitar que salieran lesionados por una bala perdida.

Posteriormente fueron detenidas dos sujetos más, mientras que el tercer involucrado responsable de la agresión intentó darse a la fuga, pero finalmente fue detenido.

Cuando se percataron de la presencia de las patrullas, varios sujetos salieron del interior de un tejaban con machetes y piedras y comenzaron a agredir a los elementos para evitar la detención del sujeto, la cual sí fue ejecutada.

En este segundo hecho violento fueron asegurados tres personas más que se oponían a las funciones de la autoridad y dos personas, por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE, para un total de 8 detenidos.

La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado realizarán una investigación para determinar que la actuación del elemento que acciono la arma se haya realizado de conformidad con el protocolo del uso de fuerza que regula la actuación de las fuerzas de seguridad.

Tanto la Secretaria de Seguridad Pública como la Fiscalía General del Estado descartaron que haya existido algún enfrentamiento en esa colonia ubicada al sur de la ciudad.

