Por Mundial 2026 abrirán túneles de la Gran Pirámide de Cholula

Sin la escenificación de un sacrificio humano, se llevará a cabo el Ritual a Quetzalcóatl en el Patio de Altares de la Gran Pirámide de Cholula, en Puebla, los días 20, 21 y 22 de este marzo, con motivo del Equinoccio de Primavera.

Lo anterior fue anunciado por la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, quien además informó que los túneles de la zona arqueológica serán reabiertos al público a mediados de año, con motivo del Mundial de Fútbol 2026, el cual llevarán a cabo México, Estados Unidos y Canadá.

Cabe recordar que estos túneles fueron cerrados en 2019, debido a la proximidad de la pandemia por covid-19 y desde entonces se ha solicitado su reapertura como un atractivo turístico.

Sobre los túneles, reveló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizará una inversión para reforzar su estructura arquitectónica; en tanto, el ayuntamiento destinará 500 mil pesos para la instalación de cámaras de videovigilancia en su interior.

Respecto al Ritual de Quetzalcóatl, explicó que el director de esta obra teatral, Cristóbal Ramírez Macip, tuvo a bien aceptar la petición de la comuna y cambiar el fin que lleva a cabo el Conjunto de Danzas Tradicionales de Puebla, desde hace más de 30 años.

Fernández Díaz negó que esta modificación tenga tintes políticos o esté influenciada por una parte del contenido del libro Grandeza, del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Según la alcaldesa, este cambio estuvo sustentado en la cultura de la paz y la no violencia que fomenta el gobierno municipal y también que la escenificación es presenciada por muchos niños y niñas, por lo que se concluyó que un acto violento tendría un impacto importante entre los menores de edad.

La presidenta municipal se abstuvo de entrar en controversias sobre la verdad en torno a los sacrificios humanos en la época prehispánica, aunque insistió en que Hernán Cortes, en sus Cartas de Relación, nunca destacó que haya presenciado estos sacrificios humanos.

Patio de Altares de la Gran Pirámide de Cholula Foto: Cuartoscuro

Descubren pisadas de dinosaurios en la zona de Tehuacán

En diciembre pasado, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmaron que las huellas localizadas en Santa Ana Teloxtoc, en Tehuacán, Puebla corresponden a dinosaurios.

Iván Alarcón Durán, responsable del área de Paleontología del Centro INAH Puebla, señaló que el hallazgo, realizado en septiembre de 2025 dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán pertenece a diferentes grupos de dinosaurios con antigüedad de 120 millones de años, en el Cretácico Inferior.

Hallazgos, gracias a los pobladores de la zona

Alarcón Durán, quien es Miembro Honorario de la National Speleological Society (NSS), la organización de espeleología más grande del mundo, indicó que las inspecciones en los municipios de Atexcal y Tehuacán, Puebla, comenzaron después de recibir denuncias de los pobladores de la zona.

El especialista detalló que se reconocieron huellas de dinosaurios herbívoros, carnívoros y, posiblemente voladores en las localidades de Santa Ana Xaloxtoc, en Tehuacán, Santa Catarina Tehuixtla y San Lucas Teteletitlán, en el municipio de Atexcal.

Al erosionar los sedimentos, destacó Alarcón Durán, las precipitaciones dan la oportunidad de explorar y documentar testimonios de especies que habitaron la región.

En cada lugar se registraron entre cinco y 20 huellas, ubicadas en laderas de ríos o dentro de barrancas, dispersas en diferentes puntos, a lo largo de 200 o 300 metros, señaló Alarcón Durán.

Estos vestigios, conocidos científicamente como icnitas, son evidencias indirectas de organismos del pasado, rastros fosilizados, impresos hace millones de años sobre suelos blandos, que hoy emergen a la superficie como parte de las rocas sedimentarias, en diversas zonas de la región”, explicó Alarcón Durán.

¿A qué especies de dinosaurios pertenecen las huellas?

La diversidad de icnitas identificadas y las ya estudiadas en la zona, es notable, dijo el paleontólogo. Entre los rastros más comunes identificó aquellos atribuidos a la familia Iguanodontidae, un grupo de dinosaurios herbívoros recurrente en el registro mexicano.

Asimismo, hay impresiones de saurópodos, los colosales dinosaurios de cuello largo y, en menor medida, grupos de terópodos pequeños.

jcp